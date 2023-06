Gdzie zjeść dobre lody w Twardogórze? Sprawdź adresy w czerwcu 2023

Jak powstały lody?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Także w Europie zajadali się tym przysmakiem wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Z powodu konieczności transportu lodu z wysokich partii górskich były unikatowym posiłkiem w formie współczesnego sorbetu.

W XVI wieku odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W naszym kraju większą popularność lody zdobyły w dwudziestoleciu międzywojennym. Były one sprzedawane z wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.

Po II wojnie światowej lody produkowano na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na wafle i andruty. Smaki dostępne wówczas nie były zbyt urozmaicone. Głównie były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu komponowano nowe smaki, a ich produkcja rozszerzała się. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.