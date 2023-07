Gdzie znaleźć najlepsze lody w Twardogórze? Sprawdź adresy w lipcu 2023

Jak powstały lody?

Pierwsze wzmianki o deserach z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem delektowali się również wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek wykwintny i trudny do wykonania ze względu na konieczność transportu lodu z wysokich gór.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

W naszej ojczyźnie większą popularność lody uzyskały w dwudziestoleciu międzywojennym. Sprzedawano je ze specjalnych wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, które przyciągały tłumy klientów.

Po wojnie zaczęto produkować lody na szeroką skalę. Lodziarze kręcili je w maszynkach. Były podawane na andrutach lub waflach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Twardogórze powstawały w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody można było dostać tylko w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.