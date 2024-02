Nordic walking do 33 km od Twardogóry. Urokliwe trasy na weekend 17 - 18 lutego

Nordic walking w pobliżu Twardogóry

Bieg rozpoczynamy z pętli tramwajowej na Sepolnie. Kierujemy się prosto wzdłuż ulicy Mickiewicza do mostu Swojszyckiego. Przed mostem przechodzimy przez pasy i wbiegamy na groblę Kanałową. Docieramy do mostu Bartoszowickiego, którym przedostajemy się na drugą stronę kanału Powodziowego. Przebiegamy przez kładkę Raczyńską nad kanałem Żeglugowym przy śluzie Bartoszowice. Biegniemy wzdłuż betonowego ogrodzenia by po minucie skręcając w lewo znaleźć się na grobli Łanieskiej. Po następnych 500m skręcamy w prawo. Poruszamy się wzdłuż metalowej zapory a następnie koroną grobli. W pobliżu Koscioła skręcamy w prawo na groblę Janowicko-Swojczycką, poruszając się którą obiegamy Las Strachociński znajdujący się po naszej lewej stronie. Tereny te to tak zwane Grądy Odrzańskie. Jest to specjalny obszar ochrony ptaków. Gniazdują tu : bielik, kania czarna, kania ruda i bączek. Las Strachociński zajmuje obszar około 200 hektarów: ok 140 hektarów to drzewostan a pozostałe to łąki. Najstarsze drzewa mają 130-170 lat. Teren ten zamieszkuje 4 gatunki gadów i 9 gatunków płazów, spotkać tu można lisy, dziki, sarny, bobry, kuny. W okolicy rośnie czosnek naturalny. Przez las przepływa rzeczka Piskorna dzieląca go na części. Z lasem związana jest też legenda o smoku Strachocie.

Poruszając się groblą mijamy zabudowania Strachocina i nowo powstałe osiedla na Wojnowie. Grobla powraca w Łanach w bliskie sąsiedztwo Odry. Skręcamy w prawo na brukową drogę, która po chwili kończy się i przechodzi w zwykły polny dukt. Patrząc w lewo na przeciwnym brzegu Odry leży Trestno. Polną drogą wzdłuż rzeki, mając las po prawej stronie wracamy do grobli Łanieskiej. Wbiegamy po prostej na groblę i docieramy do kładki Raczyńskiej. Za kładką skręcamy od razu w prawo i groblą Folwarczną pomiędzy kanałami Żeglugowym i Powodziowym docieramy do mostu Swojszyckiego. Przebiegamy w lewo przez most, przechodzimy przez pasy i wzdłuż ulicy Mickiewicza dobiegamy na pętlę tramwajową.

Trasa ze względu na swoją bliskość centrum Wrocławia i dobry dojazd jest doskonałą alternatywą dla tych, którym znudziło się bieganie po Wrocławskich parkach,ulicach i wałach. Po krótkim biegu znajdujemy się poza Wrocławiem mijając piękny las. Po opadach deszczu należy jednak odpuścić pokonywanie części trasy wzdłuż Odry od Łanów do grobli Łanieskiej, ponieważ robi się błoto. Trasa ma kilka wariantów: skręcając w prawo do lasu po przebiegnięciu 4900m lub 6200m uzyskujemy trasy liczące odpowiednio 9km i 11km. Wycieczka doskonale nadaje się na rower.

