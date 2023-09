Prasówka tygodniowa z 17.09.2023 w Twardogórze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rozkład lotów z lotniska we Wrocławiu. Terminy odlotów z Portu Lotniczego Wrocław w sezonie zimowym 2023/2024”?

Przegląd tygodnia: Twardogóra, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rozkład lotów z lotniska we Wrocławiu. Terminy odlotów z Portu Lotniczego Wrocław w sezonie zimowym 2023/2024 Kto powiedział, że wakacje muszą być tylko latem? Coraz więcej osób decyduje się na lot za granicę jesienią i zimą, uciekając przed deszczem i chłodem w Polsce. Kiedy i gdzie możemy spodziewać się lotów w zbliżającym się sezonie? Lotnisko we Wrocławiu udostępniło nam nową, kompletną siatkę zimowych połączeń. Wszystkie kierunki i terminy odlotów znajdziecie w naszej galerii. 📢 Sprawdź, co kryje Kraina Górnej Odry. Atrakcje i miejsca, które musisz zobaczyć na własne oczy Kraina Górnej Odry to obszar terenów rolniczych, lasów i wód, który znajduje się w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w Polsce. Położona na pograniczu z Republiką Czeską oraz województwem opolskim, kraina ta jest prawdziwym skarbem dla miłośników natury, historii i kultury. Oto najciekawsze atrakcje, które warto zobaczyć w tej malowniczej krainie.

📢 Zebrania z rodzicami: przykra konieczność czy wartościowe spotkanie? Co zrobić, by nie było straconym czasem? Zebrania klasowe to zmora rodziców i nauczycieli. Pierwsi czują, że marnują czas i mogliby lepiej go wykorzystać, drudzy stresują się i obawiają pytań roszczeniowych opiekunów. Tak jednak nie powinno to wyglądać, a współpraca między nauczycielem a rodzicem jest bardzo ważna i może zaważyć na sukcesie edukacyjnym dziecka. Po pierwsze pozytywne nastawienie. Czego rodzice powinni spodziewać się na zebraniu? Jakie tematy są poruszane na wywiadówkach? Jak uczynić współpracę z rodzicem efektywną?

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Twardogóra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Twardogórze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Adam Bielan, Partia Republikańska - najważniejsze informacje W przeciwieństwie do wielu krajów nie eksploatowaliśmy Afryki, nie budowaliśmy tam kolonii i nie zapraszaliśmy tych ludzi do Europy, to nie jest nasz problem. (Adam Bielan: Wypowiedź o uchodźcach dla TVP Info z dnia 1 lipca 2017 r.)

📢 Jak głosować w wyborach 2023: co zabrać do lokalu wyborczego, jak przygotować się do głosowania i oddać ważny głos Wybory pozwalają na podejmowanie przez obywateli decyzji o kształcie sceny politycznej. Wielu głosujących nie jest jednak świadomych, jak wygląda głosowanie, jak się do niego się przygotować i na co zwracać uwagę, żeby głos był ważny. Z tego względu warto zapoznać się z poniższym poradnikiem, który rozwieje wszelkie wątpliwości na temat działalności lokali wyborczych, tego, kto może widnieć w spisie wyborczym i jak się do niego wpisać oraz co zabrać ze sobą do lokalu, a także w jaki sposób można oddać głos. 📢 Kandydaci do Sejmu i Senatu 2023 - Wszystko, co musisz wiedzieć o kandydatach Wybory parlamentarne w 2023 roku zdecydują o przyszłości Polski na kolejne lata. Podczas głosowania obywatele będą wybierać swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Przedstawiamy szczegółowy przewodnik dotyczący głównych kandydatów biorących udział w tych wyborach.

📢 Dni Seniora we Wrocławiu rozpoczęte! Potrwają aż do połowy października. Tak się bawią, tak się bawią SENIORZY. Zobaczcie zdjęcia i film Wrocławscy seniorzy rozpoczęli obchody swojego święta. Inauguracja Dni Seniora odbyła się w weekend kolorowym Marszem Kapeluszy, a "królewska para" odebrała klucze do miasta. Od tej chwili aż do połowy października we Wrocławiu będą trwały Dni Seniora, czyli cykl imprez dedykowanych zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Zobaczcie zdjęcia niesamowitych przebrań i kapeluszy w galerii zdjęć. 📢 Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli święto kreatywności. Jak świętować Dzień Kropki w szkole? O tym musi wiedzieć każdy nauczyciel Międzynarodowy Dzień Kropki (International Dot Day) obchodzimy 15 września. Choć często skupiamy się na kolorowych strojach w kropki, nie o strój tego dnia chodzi. To święto kreatywności, dzień, w którym skupiamy się na rozwoju swoich talentów, pasji. Tego dnia nauczyciele angażują dzieci w zajęcia, które pomogą im odkryć mocne strony i dadzą im odwagę, by powiedzieć o tym światu. Jak Międzynarodowy Dzień Kropki świętowany jest w Polsce?

📢 Czy to przełom w sprawie likwidowanej porodówki w szpitalu w Miliczu? Wiele wskazuje, że porodówka zostaje! FILM Dotarła do nas informacja o zmianie stanowiska Starosty Milickiego, Sławomira Strzeleckiego, w kwestii likwidacji oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego w miejscowym szpitalu. Czy to oznacza, że starosta wycofuje się z decyzji, a milicka porodówka zostaje? 📢 Znaleziono ciało 17-latka z Wrocławia. Zaginął w drodze do sklepu. Rodzina mówi o morderstwie, policja milczy jak zaklęta 17-letni Sebastian wyszedł z domu w poniedziałek, 4 września o godz. 22:00. Z relacji bliskich wynika, że miał iść do Żabki po picie do szkoły. Od tamtej pory słuch o nim zaginął, telefon był wyłączony. Jego ciało znaleziono w apartamentowcu. Zdaniem rodziny, było związane. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Twardogóra, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koszmarny wypadek na Dolnym Śląsku. Bus zderzył się z ciężarówką, bardzo duże zniszczenia”?

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zmodernizował swoją infrastrukturę