Prasówka z całego tygodnia 18.06.2023 w Twardogórze. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Twardogóra, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dermaplaning u jednych wzbudza mnóstwo wątpliwości, z kolei drudzy go uwielbiają. Pomimo kontrowersji, to kosmetyczny hit. Zabieg ten powszechnie określany jet również goleniem twarzy, lecz jego celem nie jest jedynie usunięcie włosków, a znacznie szersze działanie. Chętnie stosują go celebrytki, w tym Gwyneth Paltrow czy Eva Mendes.

Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.