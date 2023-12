Trasy na rower do 33 km od Twardogóry. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 30 - 31 grudnia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w okolicy Twardogóry? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 33 km od Twardogóry. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Twardogóry warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Twardogóry

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Twardogóry, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 06 stycznia w Twardogórze ma być 1°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Dolina Baryczy. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,48 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 399 m

Suma zjazdów: 395 m Trasę rowerową mieszkańcom Twardogóry poleca Lemur36 Dolina Baryczy to największy w Polsce ornitologiczny rezerwat „Stawy Milickie” – prawdziwy ptasi raj i wymarzone miejsce do ich obserwacji. To wiekowe aleje dębowe, niedostępne olsy, kwieciste łąki i pełne życia wody, zachęcające do uprawiania turystyki przyjaznej przyrodzie. To również unikatowe domy z rudy darniowej, szachulcowe kościoły i zabytkowe, ciągle działające jazy – ślady po dawnych mieszkańcach tych ziem.

Naszą przygodę z Doliną Baryczy rozpoczęliśmy w Złotowie, przy zabytkowym, drewnianym kościele pw. Św. Józefa.

Asfaltową drogą, przez Czeszów, Biedaszków, Ujeździec i Gruszeczkę dojechaliśmy do Sułowa, gdzie zaczyna się ścieżka rowerowa, biegnąca po szlaku dawnej kolejki wąskotorowej.

W miejscu dawnych stacji, wybudowano miejsca do odpoczynku z mapkami okolic.

Jadąc komfortowo, wśród lasów i pól, ani się obejrzymy jak dojedziemy do Milicza, gdzie znajduje się największy w Europie zespół stawów hodowlanych – Stawy Milickie.

W drodze powrotnej warto odwiedzić rezerwat przyrody Wzgórze Joanny z najwyższym wzniesieniem Wieżycą (230 m n.p.m.).

Łatwa, ciekawa, bardzo przyjemna trasa. Polecam!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na północ od Wrocławia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 135,91 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 404 m

Suma zjazdów: 403 m Trasę dla rowerzystów z Twardogóry poleca Wiesiek Jest to kolejna moja wycieczka w Dolinę Baryczy. Tym razem, postanowiłem jechać przez Oborniki Śl. i Prusice. Prusice, to jedyne miasteczko w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Wrocławia, które do tej pory nie było na trasie moich wycieczek. Za miasteczkiem, kieruję się dalej na północny wschód i przez Domanowice i Ujeździec Wielki docieram do Gruszeczki. Przed wsią przejeżdżam przez ładne lasy. Warto przyjechać tu na grzybki. Tuż przed Sułowem, po lewej stronie drogi, znajduje się parking samochodowy. Z pewnością wybudowano go z myślą o tych turystach, którzy przywiozą swoje rowery na samochodach i stąd już na rowerach, wyruszą w Doliną Baryczy. W tym celu, wybudowano tu również, sieć ścieżek rowerowych, wykorzystując do tego szlak dawnej kolejki wąskotorowej. Co kilka kilometrów, w miejscu dawnych stacyjek, wybudowano miejsca do odpoczynku z mapkami okolic i miejscowymi atrakcjami turystycznymi. Dla zainteresowanych, ustawiono też znaki o okolicznych sklepach spożywczych i miejscach, gdzie można kupić nabiał z naturalnej hodowli i naprawić uszkodzony rower. Ścieżka biegnie z dala od dróg i prowadzi w większości przez lasy. Po minięciu od południa Milicza, szlak prowadzi nas do samego centrum Doliny Baryczy. Po drodze napotkamy tam czatownie i wieżę do obserwacji ptaków. Ja jeszcze w Miliczu skręciłem do centrum. W zachodniej części miasteczka, w parku, odnajduję ruiny XIV w. zamku i XVIII w. pałac. W drogę powrotną, kieruję się najpierw na południe, drogą nr. 15. Kilka długich podjazdów i za wsią Michołowice, skręcam w prawo. Tu, już leśnym duktem, ostro wspinam się na wzgórze Joanny. Na szczycie znajduje się XIX w. zamek myśliwski z wieżą widokową. Niestety, do środka można wejść tylko, po wcześniejszym zgłoszeniu się w nadleśnictwie w Miliczu. Ruszam dalej. W miejscowości Lasowice, skręcam z ruchliwej drogi nr. 15, w lewo i już spokojną drogą, jadę na południe. Trasa jest przyjemna, pofalowana, mały ruch samochodowy. A za wsią Łazy Wielkie, można wjechać prosto, na drogę wewnętrzną Lasów Państwowych i przez kilka kilometrów cieszyć się zupełną ciszą i spokojem. Jeszcze na chwilę, w Złotowie, zatrzymuję się obok drewnianego kościółka z 1754 r. Następne kilometry nie należą do najłatwiejszych. Najpierw długi podjazd na Zielony Szczyt (KKG) przed Ludgierzowicami, a następnie kilkunastokilometrowy odcinek drogi o fatalnej nawierzchni. Łatwiej tu jechać szutrowym poboczem. Nawierzchnia drogi, poprawia się dopiero w Łozinie. Do Wrocławia wjeżdżam ul. gen. Okulickiego na Zakrzowie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Garbce - Skokowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,99 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 1 659 m

Suma zjazdów: 1 634 m Rowerzystom z Twardogóry trasę poleca Wielogorski Trasami rowerowymi i asfaltowymi ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Twardogóry

🚲 Trasa rowerowa: Wrocław, Wielka Wyspa i Park Szczytnicki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,31 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podjazdów: 89 m

Suma zjazdów: 87 m Trasę dla rowerzystów z Twardogóry poleca Mac.kis Łatwa kilkugodzinna trasa rowerowa po Wielkiej Wyspie; świetna dla niezawansowanych rowerzystów; idealna dla rodzin z dziećmi. Pozwala poznać Park Szczytnicki, Ogródek Japoński i Halę Stulecia. Można też zwiedzić ZOO.

Nawierzchnia: raczej asfalt i ścieżki parkowe

Startujemy spod Mostu Zwierzynieckiego w kierunku wschodnim i zaraz za mostem skręcamy w prawo. Jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż ogrodzenia ZOO, na najbliższym zakręcie słynna Baszta Niedźwiedzia, choć mieszkają w niej dziki. Naprzeciw Baszty pierwsza wrocławska plażą, prawie na podobieństwo berlińskich; można wypożyczyć leżaki i zażywać kąpieli słonecznych. Po około 500 metrach wejście do ZOO, przystań statków i Kładka Zwierzyniecka (po prawej stronie), którą możemy dojść na drugą stronę Odry. Z kładki piękny widok Wrocławia i jazu ze śluzą Szczytnicką. Jedziemy dalej wzdłuż ogrodzenia ogrodu zoologicznego, po drodze mijamy staw z Flemingami oraz ostoje niedźwiedzi, które mają tam wielki wybieg. Na końcu ogrodzenia skręcamy w lewo i mijając obiekty sportowe I Klubu Sportowego "Ślęża" dojeżdżamy do ruchliwej ul. Wróblewskiego. Przekraczamy ją naprzeciw wejścia na stadion i kierujemy się w ul. Zielonego Dębu. Naszym celem jest WUWA - unikatowe modelowe osiedle mieszkaniowe z 1929r. - cel odwiedzin i pielgrzymek architektów z całego świata. Na końcu Zielonego Dębu skręcamy w lewo, aby zaraz skręt w prawo doprowadził nas do Obserwatorium Astronomicznego i dalej do ul. Mickiewicza. Przekraczamy ją po pasach i w prawo skos kierujemy się do Parku Szczytnickiego - celu odwiedzin nie tylko mieszkańców Wrocławia, ale całego Dolnego Śląska. Mijamy świątynię Diany i dalej do ulicą Paderewskiego w lewo do wejścia na Stadion Olimpijski. Podobno miała być tu Olimpiada 1936 roku, ale odbyła się w Berlinie. Naprzeciw ronda główne wejście i aleja wjazdowa. Jedziemy wzdłuż boisk atletycznych i piłkarskich do Głównej Bramy Stadionowej. Tam wieża zegarowa znana ze sprawozdań żużlowych. Kierujemy się w prawo i na końcu alei skręcamy w lewo, tak aby dojechać do wału i knału powodziowego. Tam skręcamy w prawo i i po 1 100 metrach skręcamy w lewo, aby z powrotem znaleźć się na stadionie i dojechać do ul. Chopina. Przekraczamy ją, kierująć się w do ul. Kochanowskiego i dalej do wału. Tam skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Parku Szczytnickiego raz jeszcze. Celem jest Park Japoński i Hala 100lecia. Po drodze przekraczamy ul. Kochanowskiego raz jeszcze i potem ulicami Diksteina i Banacha, znanych matematyków osiągamy zieleń parku. Możemy poczuć prawdziwą Japonię, w parku ufundowanym przez Rząd japoński a potem uczestniczyć w spektaklu "światło, dźwięk i woda" przy najnowszej budowli Fontannie Wrocławskiej. Stąd tylko kilkaset metrów do miejsca startu naszej wycieczki

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pałace w zachodniej części Wrocławia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 342 m

Suma zjazdów: 278 m Trasę dla rowerzystów z Twardogóry poleca Mac.kis

Kilkugodzinna trasa rowerowa w zachodniej części Wrocławia. Pałace, rezerwaty przyrody i winnica. Trasa łatwa, ale wymaga pewnej kondycji, bo to jednak 50km.

Będzie też czas na krótki wypoczynek w Pałacu na Wodzie.

Nawierzchnia: od szutru do kostki i asfaltu.

Startujemy spod Zamku w Leśnicy (12km na płn.zach. od centrum Wrocławia). Obecnie w zamku znajduje się Dom Kultury ( imprezy, wystawy i festyny). Pierwsze wzmianki z 1132r, natomiast obecny barokowy budynek to wiek XVIII i w taki pozostaje do dziś. Przepięknie odbudowany po pożarze w 1945r., z ogromnym parkiem wart jest uwagi. Po odwiedzinach ruszamy w lewo ul. Średzką, mijamy Most Średzki i skręcamy w ul. Jeleniogórską, następnie Stabłowicką i po przejeździe kolejowym po prawej stronie naszym oczom ukazuje się kompleks interesujących budynków. Zbudowane w latach 1900-1902 jako zakład dla ubogich i nieuleczalnie chorych, następnie szpital przeciwgruźliczy i wojskowy. Po wojnie koszary radzieckie do 1956r, a potem zespól szkół rolniczych. Obecnie siedziba Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ powoli wraca do dawnego wyglądu. Wracamy do ul. Stabłowickiej w stronę Leśnicy, skręcamy w prawo i ul. Główną kierujemy się w stronę Wilkszyna. Od Wilkszyna ruch samochodowy znacznie maleje i wycieczka jest coraz przyjemniejsza. Pokonując kolejne pagórki mijamy Pisarzowice. Dojeżdżamy do skrzyżowania i dalej niebieskim szlakiem rowerowym wzdłuż torów; mijamy stacje Brzezinka Średzka i przekraczamy tory kolejowe. Kolejna wieś Gosławice. Tutaj zaczyna się kiepska droga - na szczęście tylko 2 km do Prężyc. Przed nami w centralnym punkcie znajduje się pałac w neogotyckim stylu z 1840r. Niestety wysoki mur i zamknięta brama nie pozwalają zwiedzić wnętrza ani parku. Można natomiast, nie dojeżdżając do zamku skręcić w prawo i gruntową drogą dotrzeć do Zalewu Prężyckiego na Odrze. Tego odcinka nie pokonaliśmy z braku czasu. Z zamku jedziemy dalej niebieskim szlakiem do Lenartowic. Pałac nie leży przy głównej drodze; na ostrym zakręcie w lewo należy pojechać 300m na wprost drogą gruntową. Pałac jest w trakcie przebudowy na hotel. Wracamy na szlak i drogą częściowo przez las kierujemy się do Gąsiorowa. Oglądamy stary zamek z wieżyczka przy głównej drodze i dojeżdżamy do Głoski. Można pojechać dalej niebieskim do przeprawy promowej do Brzegu Dolnego, ale my wybieramy czarny i kierujemy się do Lubiatowa - bardzo ładnej miejscowości położonej wśród lasów. Na skrzyżowaniu do Środy Śląskiej i Miękini znajduje się duża mapa z trasami pieszymi i rowerowymi . To jest mniej więcej polowa naszej wycieczki. Czerwonym szlakiem rowerowym jedziemy szosą za Zabór Mały i wypatrując znaków na jezdni BMT skręcamy w prawo w las. Droga leśna prowadzi nas przez rezerwat Zabór, przejeżdżamy przez most na Czarnej Strudze, posilamy się leśnymi jeżynami i podziwiamy przyrodę: olsy porzeczkowe, czarne bociany i jedyne w Polsce żaby zwinki. Dodatkowych atrakcji dostarczają duże kałuże i niekiedy bagienka. Docieramy do Miękini siedziby gminy (bardzo ładny budynek), wcześniej mijamy kościół i szukamy pałacu jadąc czerwonym szlakiem rowerowym. Na ostrym zakręcie w prawo nasza uwagę przyciąga wielka beczka i szyld "Winnica Jaworek". Wjeżdżamy na podwórze i naszym oczom ukazują wspaniałe zabudowania. Na terenie dawnego folwarku, obok na razie zrujnowanego pałacu, powstaje wino. W budynkach sale do degustacji i sklep. Należy pamiętać, że nie jest czynny w soboty i niedziele (konieczność wcześniejszego umówienia) . Nam jednak uczynna Pani sprzedaje jedną butelkę wina miejscowego i drugą wyprodukowaną specjalnie dla winnicy w Macedonii.

Jedziemy dalej czerwonym szlakiem do Mrozowa i dalej wspinając się pod górę kończymy przyjemnym zjazdem do naszego ostatniego pałacu na trasie - Zamek Na Wodzie w Wojnowicach. Wjeżdżamy po brukowanej drodze (trochę trzęsie) na teren zamku; po kilkudziesięciu metrach widzimy go w całej krasie otoczonego fosą. Wokół stary drzewostan, ławki, możliwość spacerów po parku oraz po okolicznych lasach, aż do Odry.

Po wyjeździe z zamku kierujemy się w prawo drogą asfaltową po ok. 50m skręcamy w prawo na zielony szlak pieszy, którym wspinamy się lekko w górę, aby skręcić w pierwszą szeroka drogę leśną w lewo (szlak idzie prosto). Przez las i pola dojeżdżamy do Brzeziny i kierujemy się do szosy Brzezinka Średzka - Leśnica, skąd prowadzi niebieski szlak rowerowy. Przejeżdżamy przez park (zwany Parkiem Goeringa), gdzie szlak skręca w lewo. My jednak jedziemy prosto szosą przez Las Mokrzański. W Leśnicy cały czas główna drogą docieramy do kościoła, skręcamy w lewo i zaraz w prawo i potem w lewo. Po 200m ul. Średzka docieramy do parkingu.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Rowerowe serwisy w Twardogórze. Gdzie naprawić rower?

