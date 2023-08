Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Twardogórze. Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

W naszym kraju najstarsza wzmianka o sorbetach pochodzi z XVII wieku. Po raz pierwszy przepis na ten wykwintny deser został umieszczony w 1783 roku w książce kucharskiej. Wtedy obecne były one jedynie na dworze królewskim, a w późniejszym okresie na stołach szlacheckich.

W epoce Renesansu odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak oto powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. W Europie także delektowali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Ze względu na konieczność transportu lodu z wysokich gór był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany w formie współczesnego sorbetu.

Po II wojnie światowej lody produkowane były na większą skalę, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. Na początku rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je za pomocą łyżek na wafle lub andruty. Oferowane smaki nie były zbyt wyszukane. Najczęściej były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem powstawały nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.

Lody włoskie sporządzane są z łączonych z wodą mieszanek w proszku. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. A do tego możemy zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety bądź lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i na pewno są zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc zajadać się nimi w upalne dni.

Najzdrowsze mogą okazać się lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.