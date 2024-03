Tygodniowy przegląd prasy 24.03.2024: Twardogóra, 17.03-23.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry

Niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Wiemy, jacy są kandydaci na burmistrza i do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto zawalczy o mandaty w Twoim okręgu? Oto wszyscy kandydaci. Sprawdź szczegóły poniżej.

W sobotę, 23 marca, na drodze ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku, doszło do wypadku, w wyniku którego ciężarówka wpadła do rowu niedaleko węzła Syców Zachód w kierunku Warszawy. Zdarzenie spowodowało utrudnienia dla kierowców.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu podjął decyzję w sprawie jutrzejszego protestu rolników. Jakie zmiany czekają mieszkańców Wrocławia i co oznacza dla nich ta decyzja?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024.