Tygodniowy przegląd prasy 24.12.2023: Twardogóra, 17.12-23.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry

W miejscowości Wilczyce doszło do zderzenia autokaru z samochodem osobowym. Autokarem jechały dzieci z przedszkola przy ul. Krzemienieckiej w Legnicy. Miały odwiedzić fabrykę bombek w Złotryi.

Tragiczna sytuacja w Sosnówce pod Jelenią Górą, gdzie 23 grudnia po godz. 13 doszło do budynku w budynku wielorodzinnym. Na miejsce pojechali wałbrzyscy strażacy z dronem oraz specjalistycznym kontenerem. Prawdopodobnie wybuchła butla z gazem, jedno, szczytowe piętro budynku jest uszkodzone, są poszkodowani.

Niesamowite barwy nieba w ostatnie poranki i wieczory to nie jest przypadek. Meteorolodzy ostrzegają, do świąt pogoda może się dać we znaki mieszkańcom Dolnego Śląska. 21 grudnia wydano alerty w tej sprawie!