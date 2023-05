Tygodniowy przegląd prasy 28.05.2023: Twardogóra, 21.05-27.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry

Zgaga to przypadłość, która męczy nie tylko kobiety w ciąży. To uciążliwa dolegliwość, która może pojawić się np. po zjedzeniu zbyt ostrej lub tłustej potrawy. Jeżeli pieczenie w przełyku występuje regularnie, powinno zostać skonsultowane z lekarzem. Na okazjonalną zgagę dobre mogą się okazać nie tylko leki. Zobacz, jakie są domowe sposoby na zgagę, jak łagodzić objawy oraz jak zapobiegać wystąpieniu symptomów choroby.

O znalezieniu idealnego mieszkania marzy wiele osób, ale to zwykle niełatwe. Gdzie dostępność mieszkań – w cenie i standardzie dopasowanym do potrzeb szukających – jest dziś największa? Sprawdzili to eksperci, a odpowiedź okazała się zaskakująca. Dowiedz się, które miasta zdobyły najlepszy wynik w rankingu Indeksu Zdrowych Miast.

Trwa czas pierwszych komunii świętych. Trzecioklasiści wychowani w katolickich rodzinach czekali na ten wyjątkowy dzień od dawna. Również wiele dzieci gwiazd cieszy się z przyjęcia sakramentu. Wśród nich znalazły się między innymi pociechy znanych aktorek, w tym Katarzyny Cichopek. Zobacz, jakie jeszcze celebrytki w tym roku świętowały ze swoimi dziećmi oraz z dziećmi w najbliższej rodzinie.

Masaż uszu może brzmieć zaskakująco – w końcu najczęściej masowane obszary to plecy, barki, stopy, a ostatnio dzięki popularności masażu Kobido także twarz. O uszach często zapominamy. To błąd! Regularne masowanie tej części ciała jest bardzo korzystne dla całego organizmu. Dodatkowo taki masaż możemy wykonać sami w domu. Sprawdź, co daje masaż uszu i jak go wykonać.