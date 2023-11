Prasówka 26.11.2023 z całego tygodnia w Twardogórze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielki Finał „Jeden z dziesięciu” już w piątek o godz. 19.00. Sprawdź, jak dobrze znasz wiedzę ogólną. Artur Baranowski nie wystąpi?”?

Przegląd tygodnia: Twardogóra, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielki Finał „Jeden z dziesięciu” już w piątek o godz. 19.00. Sprawdź, jak dobrze znasz wiedzę ogólną. Artur Baranowski nie wystąpi? Cała Polska mówi o spektakularnym występie Artura Baranowskiego w programie „Jeden z dziesięciu”. Uczestnik odpowiedział na wszystkie pytania i zdobył maksymalną liczbę punktów. Sprawdź, kiedy jest Wielki Finał programu. Okazuje się jednak, że Artur Baranowski najprawdopodobniej w nim nie wystąpi. Dlaczego? 📢 Światowy Dzień Pluszowego Misia - kiedy go obchodzimy? Skąd bierze się niesłabnąca od dziesiątek lat popularność pluszowych niedźwiadków? Pluszowy miś. Nieodłączny towarzysz dziecięcych zabaw. Powiernik i pocieszyciel najmłodszych obchodzi swoje symboliczne urodziny w listopadzie. Światowy Dzień Pluszowego Misia przypada 25 listopada i celebrowany jest od 2002 roku – czyli dokładnie od dwóch dekad. Dzień Pluszowego Misia ustanowiony został w setną rocznicę „narodzin” ukochanej, dziecięcej przytulanki. Zaglądamy do misiowej metryki i śledzimy losy najsłynniejszych pluszaków.

📢 Klocki LEGO w niższych cenach na Black Week. Jakie zestawy warto kupić? Klocki LEGO są z nami od lat. To zabawki łączące pokolenia i sprawiające dzieciom tyle samo radości, co ich rodzicom. Oferują kreatywną zabawę, umożliwiając budowanie różnorodnych konstrukcji, które ogranicza wyłącznie wyobraźnia. Jednocześnie klocki LEGO pozwalają na naukę poprzez zabawę – uczą nas rozumowania przestrzennego, planowania i logicznego myślenia. To produkt przeznaczony dla fanów w różnym wieku – zarówno dla dzieci, jak i (w niektórych przypadkach) dla dorosłych. Black Week to doskonała okazja, by zaopatrzyć nasze pociechy w nowe zestawy. Wybraliśmy dla Was te najciekawsze.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Twardogóra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Twardogórze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych. Mamy ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg odmieniane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, by w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Skuteczne sposoby na pozbycie się moli spożywczych. Jedna metoda podbija internet. Sprawdź, jak chronić żywność przed szkodnikami Mole spożywcze, choć niewielkie, potrafią wyrządzić spore szkody w naszych zapasach żywności. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować skutecznych domowych metod, które pomogą pozbyć się tych uciążliwych owadów. Dowiedz się, jak wygrać walkę z molami i sprawić, aby już nigdy nie wróciły! 📢 Tak teraz karmią w szpitalach na Dolnym Śląsku. 17 placówek w programie "Dobry posiłek". Zobaczcie, co szpitale serwują pacjentom Smaczne i obfite posiłki w szpitalu, bez konieczności dokarmiania przez rodzinę czy kupowania dodatkowego jedzenia w szpitalnym sklepiku. Czy to możliwe? W kilkunastu dolnośląskich szpitalach chcą udowodnić, że tak można karmić pacjentów. Nasze placówki przystąpiły do programu "Dobry posiłek w szpitalu". W galerii znajdziecie zdjęcia posiłków, które serwują pacjentom. Smaczne?

📢 Nowości na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Trwa montaż domków, otwarcie 24 listopada FILM, ZDJĘCIA Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu wciąż przypomina plac budowy, ale ożyje i rozbłyśnie tysiącem świateł już w piątek, 24 listopada, o godzinie 17:00. Od lat jest to największa atrakcja Dolnego Śląska związana ze Świętami Bożego Narodzenia. Przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego województwa, by poczuć świąteczny klimat. W tym roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu będzie kilka nowości. 📢 Nowe powikłanie po szczepionce na COVID-19. Wznowiono sprawy o odszkodowanie, można składać też nowe wnioski o świadczenie kompensacyjne Ta szczepionka przeciw COVID-19 wkrótce po wprowadzeniu zaczęła sprawiać problemy, przez co ograniczono jej stosowanie. Po tym, jak jedno z poważnych zgłaszanych powikłań dodano do listy niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), pacjenci mają prawo ubiegać się po odszkodowanie. Zobacz szczegóły ws. powikłań.

📢 Catering dietetyczny - Klucz do zdrowego odżywiania 📢 EnergaCAMERIMAGE 2023 był wielkim świętem kina! Kogo nagrodzono na festiwalu? Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia. 📢 Drogo na jarmarku świątecznym? Tyle wystawca musi zapłacić za stoisko w 2023 roku m.in. w Gdańsku, Opolu i Bydgoszczy Po dwa pierogi, lukrowane pierniki i grzańce, a w portfelu prawie 100 zł mniej. Ruszają świąteczne jarmarki. W największych miastach w Polsce jarmarki bożonarodzeniowe rozpoczynają się 4-5 tygodni przed świętami. Sprzedawcy przyjadą tam, gdzie mają więcej czasu na zarobek, ten musi być tym większy, im wyższa cena za stoisko w danym mieście. Sprawdziliśmy, ile płacą wystawcy za udział w świątecznym przedsięwzięciu w 2023 roku.

📢 Spektakl teatralny Dziady przy ruinach pałacu w Goszczu poruszył widzów i odniósł spektakularny sukces FILM, ZDJĘCIA Przy ruinach pałacu w Goszczu, w dawnej świątyni ewangelickiej, Miejski Teatr Poza zdecydował się wystawić "Dziady cz. 2" Adama Mickiewicza. Ich fenomenalne wykonanie splatało się z niezwykłym nastrojem tego zabytkowego kościoła.

