Prasówka z całego tygodnia 15.10.2023 w Twardogórze. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Twardogóra, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wybory parlamentarne 2023 będą inne niż dotychczas. Wszystko za sprawą przyjętej na początku roku nowelizacji Kodeksu wyborczego. Wzięcie udziału w głosowaniu ma być dużo bardziej przystępne dzięki znaczącemu zwiększeniu liczby obwodowych komisji wyborczych. Znajdź swój lokal wyborczy.

13 października na drodze krajowej 15, w miejscowości Dziadkowo miał miejsce śmiertelny wypadek. Jedna osoba nie żyje, drugą zabrało LPR. Na miejscu wszystkie służby.

Donald Tusk to człowiek wyprany z wszelkich ideałów. Chce tylko władzy dla władzy po to, żeby rządzić tak jak wcześniej - w imieniu pewnych wybranych grup społecznych - na to nie możemy pozwolić - powiedział w czwartek na spotkaniu z mieszkańcami Rybnika (Śląskie) premier Mateusz Morawiecki.