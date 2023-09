Prasówka z sierpnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Twardogórze? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Twardogóry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zmiany dla nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, czy będą wyższe pensje i dodatkowe pieniądze”?

Przegląd sierpnia 2023 w Twardogórze: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zmiany dla nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, czy będą wyższe pensje i dodatkowe pieniądze Jakie zmiany czekają nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/2024? Jest ich całkiem sporo. Nauczyciele otrzymają jednorazową nagrodę specjalną (1125 zł brutto), a także bon na zakup laptopa w wysokości 2,5 tys. zł. Poza tym tymczasowo zniesiony zostanie limit godzin ponadwymiarowych. Zobaczcie jakie zmiany czekają na nauczycieli w kolejnym roku szkolnym. 📢 Wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Oto miejsca, z których na pewno nie wrócicie z pustym koszem Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!

📢 Dni Dobroszyc i dożynki Powiatu Oleśnickiego. Zobaczcie, tak się bawi powiat oleśnicki. Tych zdjęć jeszcze nie widzieliście ZDJĘCIA, FILM Ostatni weekend sierpnia przyniósł bogactwo wydarzeń kulturalnych, a Dobroszyce były miejscem szczególnie intensywnych atrakcji. Wspólnota mieszkańców oraz liczni turyści razem świętowali Dni Dobroszyc, które zostały zręcznie połączone ze świętem plonów, czyli uroczystościami dożynkowymi powiatu oleśnickiego.

Prasówka wrzesień Twardogóra: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Twardogóry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dożynki Wołowa i piknik 800 plus. Świetna zabawa pod Wrocławiem, zobaczcie! ZDJĘCIA, FILM W Łososiowicach odbyły się dożynki gminy Wołów. Piękna pogoda przyciągnęła na obszar placu dożynkowego liczne grono mieszkańców wsi oraz gości. W gronie zaproszonych notabli znalazł się wojewoda dolnośląski, Jarosław Obremski.

📢 Prasówka tygodniowa z 27.08.2023 w Twardogórze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.08 a 26.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Antalya: ranking najlepszych hoteli według turystów. Komfortowe noclegi w popularnym tureckim kurorcie”? 📢 Śmiertelny wypadek na granicy Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Bus zderzył się z ciężarówką Do śmiertelnego wypadku z udziałem osobowego busa i ciężarówki doszło na drodze nr 403, niemal dokładnie na styku woj. dolnośląskiego i opolskiego. Wypadek miał miejsce ok. godz. 21.30 w piątek, 25 sierpnia. 📢 Największy Primark w Polsce otwarty! Tłumy szturmowały Magnolia Park we Wrocławiu. Co można kupić i jakie są ceny? Sklep odzieżowy Primark otworzył się w środę (23 sierpnia) we Wrocławiu. Do centrum Magnolia Park zawitały tłumy. Kolejki ustawiały się od 6 rano, a zaraz po otwarciu nie dało się przejść żadną alejką. Byliście na otwarciu? Znajdźcie się na zdjęciach!

📢 Ewa Gawryluk w spodniach z pazurem i Agata Młynarska we wzorzystej marynarce. Gwiazdy w rewelacyjnych stylizacjach dla kobiet po 40. Ewa Gawryluk połączyła klasykę z najnowszą modą i dodała do całości nutkę szaleństwa, a Agata Młynarska wyglądała jednocześnie elegancko, kobieco i niezwykle kolorowo. Inne celebrytki nie pozostawały w tyle. Zobacz, jak prezentowały się gwiazdy na jesiennej ramówce TVN-u! Spośród nich wybrałyśmy stylizacje, które najlepiej będą wyglądać na paniach po 40-tce! 📢 Ginekologia estetyczna i plastyczna nie są fanaberią. To realna pomoc dla kobiet, które borykają się z problemami miejsc intymnych Ginekologia estetyczna i plastyczna to ratunek dla wielu kobiet. Choć nie rozwiązują wszystkich problemów i kompleksów związanych ze sferą intymną, często mogą wiele pomóc. Dlatego tak ważna jest rozmowa lekarza z pacjentką i rozpoznanie jej potrzeb. O tym, jak przebiega pierwsza wizyta u takiego specjalisty, opowiada lek. Anna Nieć – ginekolog z krakowskiej Intima Clinic.

📢 Nawałnica na Dolnym Śląsku. Grad w Kątach Wrocławskich miał wielkość piłki do golfa. Pod Jaworem łamiące się drzewa zniszczyły cmentarz Burze z gradem dotarły nad Dolny Śląsk 22 sierpnia. Front burzowy przesuwał się także nad autostradą A4, gdzie kierowcy mierzyli się ze spowolnionym ruchem, na odcinku 15 kilometrów. W niektórych regionach spadł grad, gdzieniegdzie wiatr połamał drzewa. Szczegóły poniżej. 📢 Nadchodzą dożynki 2023 na Dolnym Śląsku, w tym w regionie wałbrzyskim. Kto zaśpiewa? Jakie atrakcje? Dziczyzna, miody, pierogi, ziemniaki i smaczne wypieki... Nadchodzą pyszne imprezy plenerowe dożynkowe i kulinarne na Dolnym Śląsku. Mamy listę z regionu wałbrzyskiego, z przełomu sierpnia oraz września okolic Świdnicy, Dzierżoniowa, Wrocławia i Jeleniej Góry. Na najbliższe weekendy zaplanowano sporo imprez dożynkowych i tematycznych poświęconych kulinariom. Nie zabraknie też muzyki. Będzie tradycyjnie, przyjemnie dla ucha i pysznie!

📢 Beata Fertała-Harlender, wykładowczyni akademicka z Wrocławia prezentuje prace w palacu w Goszczu ZDJĘCIA, FILM Dworski kościół poewangelicki w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu sał się ponownie miejscem wystawowym dla sztuki przez duże S. Obecnie można tu zobaczyć prace Beaty Fertały-Harlender wrocławskiej artystki wizualnej, kuratorki, scenografki, projektanta, wykładowczyni, autorki warsztatów i pokazów stroi kreacyjnych. 📢 Netflix i KIPA uczyły młodzież w Sokołowsku jak rozpocząć karierę w branży filmowej W Sokołowsku na Dolnym Śląsku (gmina Mieroszów) odbył się pierwszy warsztat filmowy z cyklu Nakręć się na przyszłość, którego celem jest zachęcenie młodych, utalentowanych osób do pracy przy produkcji filmów i seriali. Ogólnopolskie i – co ważne – bezpłatne warsztaty są wspólnym projektem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA) i Netflixa – najpopularniejszego na świecie serwisu streamingowego.

📢 Zjazd starych samochodów w Goszczu w gminie Twardogóra i perełki, które kiedyś jeździły po polskich ulicach FILM, ZDJĘCIA Już po raz drugi na dziedzińcu pałacowym w Goszczu zorganizowano zlot starych samochodów. Można było zobaczyć prawie setkę różnych starych, w tym zabytkowych pojazdów. Od Morisa z 1930 roku do Poloneza czy też Mercedesa 200. 📢 Trwają wypłaty pieniędzy z programu „Dobry Start”. Złożono prawie 2,4 mln wniosków o 300 plus. Komu należą się pieniądze? Nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Dobry start” trwa od 1 lipca. W ciągu 6 tygodni wpłynęło prawie 2,4 mln wniosków w programie. „Do tej pory wypłacono ponad 830 mln zł” – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Społecznych. Komu należy się świadczenie? Do kiedy można składać wnioski? Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze? Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozwiewa wątpliwości.

📢 Prasówka 13.08.2023 z całego tygodnia w Twardogórze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zmiany dla nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024. Będą wyższe pensje i dodatkowe pieniądze? Sprawdź!”? 📢 Polska Agencja Inwestycji i Handlu otwiera Regionalne Biuro Handlowe we Wrocławiu PAIH buduje sieć Polskich Biur Handlowych, które mają być narzędziem dotarcia do przedsiębiorców i wsparciem w rozpoczynaniu przez nich ekspansji zagranicznej. - Chcemy, zwiększyć rozpoznawalność PAIH wśród przedsiębiorców jako instytucji wspierającej rozwój na rynkach zagranicznych i ułatwić kontakt z nami, to szczególnie ważne dla firm do tej pory działających na poziomie regionalnym. Chcemy, by PAIH był naturalnym skojarzeniem dla każdego przedsiębiorcy, który pomyśli o ekspansji, niezależnie od wielkości firmy i tego czy do tej pory operował na rynku lokalnym czy ogólnopolskim – zapowiada Paweł Kurtasz prezes Agencji.

📢 TEMAT TYGODNIA | Jesteś z Dolnego Śląska i szykujesz się do ślubu? Te firmy sprawią, że ten dzień będzie naprawdę wyjątkowy! Ślub i wesele to wielkie wydarzenie i... równie wielkie przedsięwzięcie. Tu wszystko trzeba zaplanować i ustalić. Jeżeli zależy nam na tym, aby ten dzień był idealny, powinniśmy postawić na współpracę z doświadczonymi firmami, które wyróżniają się jakością i rzetelnością. Jeżeli właśnie jesteś w trakcie planowania najważniejszego dnia w swoim życiu, to koniecznie sprawdź, z jakimi firmami będzie ci po drodze. 📢 Rząd daje 6000 zł za zbieranie deszczówki. Oto co musisz zrobić, aby otrzymać pieniądze. Czy wiesz, jak należy zbierać deszczówkę? Właściciele domów już od kilku dni żyją informacją, że za zbieranie deszczówki, rząd chce im zapłacić 6000 zł. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel, które opiewają na sumę 130 ml zł. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć na terenie swojej nieruchomości system zatrzymywania wód opadowych oraz jakie kroki podjąć, aby dostać dofinansowanie do projektu. Dlaczego zbieranie deszczówki jest tak ważne? Dowiesz się tego z naszego poradnika.

📢 Przegląd tygodnia z 6.08.2023 w Twardogórze. Najważniejsze wydarzenia od 30.07 do 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.07 a 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak zaplanować budżet na wakacyjne wydatki? Urlop za pożyczkę to dobry pomysł?”?

