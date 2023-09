Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Twardogóra, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry

Przegląd tygodnia: Twardogóra, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Około godz. 12 we wtorek (5 września) na drodze między Oleśnicą i Twardogórą doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku, w którym brały udział: bus i ciężarówka. Poszkodowana została jedna osoba. Były bardzo duże utrudnienia w ruchu, droga była zablokowana w obu kierunkach, później wprowadzono ruch wahadłowy. Ostatecznie kierowcy mogli korzystać z tej drogi bez przeszkód dopiero wieczorem.

Czas w wakacje upływa jakby szybciej. Po długo wyczekiwanym dwumiesięcznym wypoczynku ponownie stajemy przed wyzwaniem przygotowania się na powrót do nauki. Co powinna zawierać szkolna wyprawka? Z naszym niezbędnikiem na powrót do szkoły z pewnością nie zapomnisz o najpotrzebniejszych sprzętach i akcesoriach.