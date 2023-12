Jarmark bożonarodzeniowy w Twardogórze to wyjątkowe wydarzenie ZDJĘCIA, FILM Tomasz Pawlak

Jarmark bożonarodzeniowy w Twardogórze to także zakorzeniona tradycja. Odbywa się on każdego roku na placu przy Urzędzie Miejskim, przyciągając liczne osoby chętne do zakupów świątecznych i doświadczenia wyjątkowej atmosfery.