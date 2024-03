Prasówka z całego tygodnia 3.03.2024 w Twardogórze. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z lutego 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco”?

Przegląd tygodnia: Twardogóra, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Prasówka z lutego 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Twardogóry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dzień Myśli Braterskiej w Wałbrzychu. Przyjechali harcerze z kilku dolnośląskich miast”? 📢 Tanie loty na Dzień Kobiet – już od ok. 150 zł w obie strony. Wybierz się na niezapomniany weekend do pięknych miast Europy Tym razem Dzień Kobiet musi być wyjątkowy! Ulubione damskie święto przypada w tym roku w piątek, co stwarza idealną okazję na zorganizowanie ciekawej wycieczki. Sprawdziliśmy, do których europejskich miast można wybrać się na city break za bezcen – propozycji jest naprawdę sporo, a ceny biletów w obie strony rozpoczynają się od ok. 150 zł.

📢 Nowy sposób na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Polsce Czy rewitalizacja jest receptą na deficyt mieszkaniowy? Pustostany stanowią 12 proc. budynków w Polsce. Adaptacje starych kamienic, zabudowań powojskowych czy starych fabryk to szansa na ożywienie mieszkaniówki.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Twardogóra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Twardogórze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trwa kwalifikacja wojskowa 2024: Armia wzywa 17 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska Kwalifikacja wojskowa 2024 gromadzi mieszkańców Dolnego Śląska. Około 17 tysięcy osób, w tym nie tylko 19-latkowie, otrzyma wezwanie do wojska. Armia polska poszukuje szczególnie kierowców z prawem jazdy kat. C i D. Kto jeszcze znajduje się na liście poszukiwanych przez wojsko profesji?

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy! 📢 Pył znad Sahary dociera do Polski. Czy jest groźny dla zdrowia? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział dotarcie pyłu saharyjskiego nad Polskę. Pył ma być widoczny od wtorku do piątku głównie w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Więcej poniżej. 📢 Dzień Myśli Braterskiej w Wałbrzychu. Przyjechali harcerze z kilku dolnośląskich miast Przez weekend trwały w Wałbrzychu uroczystości związane z obchodami Dnia Myśli Braterskiej. To jedno z najważniejszych świąt w środowisku harcerskim. W Wałbrzychu zorganizowano zbiórki, warsztaty dla instruktorów oraz gry terenowe dla harcerzy. Przyjechali tu z Wrocławia, Oleśnicy, Sycowa i Lubina.

📢 Wykolejenie pociągu z naftą lotniczą na Dolnym Śląsku. Służby ewakuują zakłady i blokują drogi! Dzisiaj, około godziny 11:30 na stacji kolejowej w Grabownie Wielkim w powiecie oleśnickim doszło do wypadku, który na nogi postawił wszystkie służby w okolicy. Pociąg przewożący naftę lotniczą wykoleił się, a jedna z cystern rozszczepiła i zaczęła przeciekać! Służby ratunkowe są na miejscu, zabezpieczając teren i planując ewakuację okolicznych zakładów oraz zamknięcie dróg w pobliżu. 📢 Wiosna zakrada się na Dolny Śląsk. Ptaki śpiewają radośnie, a tysiące śnieżyc cieszy oko w parku w Postolinie 50 km od Wrocławia Wiosna zaczyna się już odzywać w Dolinie Baryczy. Każdego roku, w tym czasie, park w Postolinie rozkwita białymi kwiatami śnieżyc i przebiśniegów. Staje się on popularnym celem wycieczek dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a coraz częściej doceniają go również mieszkańcy Wrocławia. Przyjeżdżają w okolice Milicza, by podziwiać budzącą się do życia przyrodę i posłuchać pięknego śpiewu ptaków. A przede wszystkim dywany białych kwiatów.

📢 Pracuj elastycznie. Zachowaj profesjonalizm. Nie rezygnuj z zabawy – technologia w życiu współczesnego managera Hybrydowy model pracy jest obecnie standardem. Coraz większa liczba pracowników biurowych może teraz pracować z dowolnego miejsca przynajmniej przez część tygodnia pracy. Są to pracownicy mobilni. Spełniają swoje role zawodowe niezależnie od tego, czy przebywają w domu, w biurze firmy, u klienta, czy w przestrzeni publicznej. Jednak by w pełni wykorzystać hybrydowy dzień pracy, niezbędne są odpowiednie narzędzia, które umożliwią produktywną pracę z dowolnego miejsca. 📢 Stop agresji drogowej! Policja uruchamia specjalną skrzynkę mailową Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu drogowego powiadom policję! Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu uruchomiła specjalną skrzynkę poczty elektronicznej: [email protected], na którą można przesyłać linki, filmy lub zdjęcia zawierające rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego, a także przejawy agresji ze strony uczestników ruchu drogowego.

