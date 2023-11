Listopad w Twardogórze: Przegląd prasy z października 2023 w Twardogórze, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Twardogóry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Oficjalna polska mapa pojawi się w popularnej grze. Zobacz inspirowany naszym krajem dodatek do Farming Simulator 22”?

Przegląd października 2023 w Twardogórze: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oficjalna polska mapa pojawi się w popularnej grze. Zobacz inspirowany naszym krajem dodatek do Farming Simulator 22 Farming Simulator 22 to jeden z najpopularniejszych symulatorów prowadzenia gospodarstwa rolnego. Gra wciąż aktualizowana jest o nowe rzeczy, dzięki czemu fani często wracają do dbania o swoje wirtualne uprawy. Nadciąga kolejny dodatek, w którym pojawi się mapa inspirowana Polską. Zobacz, co zawiera Farming Simulator 22 Edycja Premium. 📢 Piękne stroiki na grób z kwiatów sztucznych. Te kompozycje na cmentarz wyglądają jak żywe. Wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych Kwiaty sztuczne w formie stroików na grób znowu są modne. Coraz częściej wybieramy rośliny na cmentarz, które wyglądają jak żywe, ale są od nich zdecydowanie trwalsze. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, którym niestraszny mróz czy śnieg. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wszystkich Świętych.

📢 Piękne stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Wyjątkowe dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wiązanki na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

Prasówka listopad Twardogóra: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Twardogóry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Stroiki z róż na cmentarz. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych wiązanek i bukietów z królową kwiatów Stroiki i wiązanki z róż to doskonały pomysł na piękną i elegancką dekorację grobu na Wszystkich Świętych. Możesz wybrać kompozycję ze świeżych kwiatów lub zdecydować się na sztuczne kwiaty, które również bardzo ładnie prezentują się na pomniku. Jeśli szukasz inspiracji na dekorację pomnika, koniecznie zobacz zdjęcia najpiękniejszych wiązanek z róż.

📢 Kolejny wypadek na zjeździe z drogi szybkiego ruchu S5 w okolicy Trzebnicy. Trzy osoby w szpitalu ZDJĘCIA, FILM Dzisiaj, 23 października doszło do kolejnego już w ostatnich dniach wypadku na niebezpiecznym skrzyżowaniu obwodnicy trzebnickiej oraz zjazdu do Marcinowa. Zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej nr 15, tuż przy węźle drogowym prowadzącym na DK5 i S5. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 22.10.2023: Twardogóra, 15.10-21.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie 21 października na Dolnym Śląsku bezpłatnie sprawdzisz światła w samochodzie? Lista punktów”? 📢 Ostrzelana Szkoła Podstawowa nr 21 i przedszkole w Wałbrzychu. Kim jest snajper? Kula przeleciała koło głowy dziecka! FILM, ZDJĘCIA Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest?

📢 Wielkie kiszenie kapusty w pałacu w Goszczu! Tak to się robi, zobaczcie ile radości sprawia kultywowanie wiejskiej tradycji FILM, ZDJĘCIA Co roku jesienią, w październiku w pałacu w Goszczu odbywa się tradycyjne kiszenie kapusty. W niecodziennym wydarzeniu, jak na płacowe wnętrza, biorą udział mieszkańcy gminy. Każdego roku to wydarzenie przyciąga wielu chętnych do wzięcia udziały w kiszeniu kapusty, które okazuje się fajna zabawą.

📢 TAURON Giganci Siatkówki 2023. To był przedsmak ligowych emocji. Zobacz zdjęcia Za nami kolejna edycja turnieju TAURON Giganci Siatkówki. W Twardogórze hala była pełna kibiców, którzy mogli poczuć już przedsmak ligowych emocji, bo PlusLiga rusza już w najbliższy weekend. W finale Trefl Gdańsk pokonał 3:1 Aluron CMC Wartę Zawiercie. 📢 Wybory parlamentarne 2023: Frekwencja wyborcza na Dolnym Śląsku - które powiaty z najwyższą? 15 października 2023 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała już ostateczne dane dotyczące frekwencji. Sprawdziliśmy jak kształtuje się ona Dolnym Śląsku. Które powiaty przodowały w porannej frekwencji, co zmieniło się po godz. 17 i gdzie ostatecznie było najwięcej głosujących?

📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach. 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo. 📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

📢 Wybory 2023: Gdzie będziesz głosować? Znajdź swój lokal wyborczy Wybory parlamentarne 2023 będą inne niż dotychczas. Wszystko za sprawą przyjętej na początku roku nowelizacji Kodeksu wyborczego. Wzięcie udziału w głosowaniu ma być dużo bardziej przystępne dzięki znaczącemu zwiększeniu liczby obwodowych komisji wyborczych. Znajdź swój lokal wyborczy. 📢 Wypadek śmiertelny pod Miliczem. Kierowca zginął na miejscu, drugi walczy o życie ZDJĘCIA, FILM 13 października na drodze krajowej 15, w miejscowości Dziadkowo miał miejsce śmiertelny wypadek. Jedna osoba nie żyje, drugą zabrało LPR. Na miejscu wszystkie służby. 📢 Życzenia na Dzień Nauczyciela. Te słowa doceni każdy pedagog. Mądre i śmieszne wierszyki oraz życzenia idealne na 14 października Życzenia na Dzień Nauczyciela z pewnością zostaną mile przyjęte przez każdego pedagoga. Dobre słowa mogą wynagrodzić im trud wkładany w codzienne przekazywanie wiedzy. Czego życzyć nauczycielom z okazji 14 października? Sprawdź rymowane, zabawne i mądre wierszyki oraz gotowe życzenia na Dzień Nauczyciela i zainspiruj się nimi.

📢 Największe cmentarze w Polsce. Który cmentarz jest największy w Europie i na świecie? 6 gigantycznych nekropolii na nastrojowy spacer Największe cmentarze w Polsce przypominają rozległe parki. To idealne miejsca na nastrojowy jesienny spacer: są pełne fascynujących zabytków, miejsc pamięci i pochówków znanych osób. Do tego szumiące drzewa, a nawet potoki, pozwalają się zrelaksować bez opuszczania miasta. Które polskie cmentarze są największe? Sprawdziliśmy i przedstawiamy wam w galerii 6 najrozleglejszych nekropoli w Polsce. Przekonajcie się, jakie niespodzianki skrywają. Do tego w galerii znajdziecie też największy cmentarz w Europie i absolutnego rekordzistę – największy cmentarz na świecie.

📢 Na żywo - kto wygra wybory 2023? Najnowsze informacje - relacja Głosy w wyborach zostały policzone - PiS 35,38 proc.; KO - 30,70 proc.; Trzecia Droga - 14,40 proc.; Nowa Lewica - 8,61 proc.; Konfederacja - 7,16 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc. Teraz życie polityczne koncentruje się na pytaniu - komu prezydent powierzy misję utworzenia rządu.

📢 Luksusowe produkty i uginające się półki w PRL-u? Przypominamy, co można było kupić w Baltonie Baltona wciąż po latach wzbudza w Polakach, w szczególności tych pamiętających czasy PRL-u, sentyment i wspomnienia. Dla jednych sklep ten był synonimem nieosiągalnego luksusu, dla innych ważna była możliwość zdobycia modnych jeansów, a dla jeszcze kolejnych szansa na urządzenie nieco bardziej wystawnych świąt dzięki niedostępnym w innych miejscach, zagranicznym produktom. Przypominamy, co można było kupić w Baltonie. 📢 Projekt modnej łazienki – zobacz wyjątkowe zdjęcia. Tak urządziła ją dla siebie architektka. Jak wykorzystać w domu modną tapetę? Podsuwamy pomysł na kobiecą łazienkę z tapetą w roli głównej. Zobacz, jak wyjątkowo można urządzić strefę relaksu. Sprawdź, jak modnie i funkcjonalnie zaaranżowała swoją łazienkę w bloku projektantka wnętrz.

