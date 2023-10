Tygodniowy przegląd prasy 22.10.2023: Twardogóra, 15.10-21.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry

Przegląd tygodnia: Twardogóra, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania - „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. W jej ramach, w sobotę 21 października 2023 roku oraz w trzech innych terminach, na wybranych stacjach kontroli pojazdów można bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w samochodach. Gdzie można skorzystać z tej propozycji? Prezentujemy listę punktów na terenie Dolnego Śląska.

Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest?