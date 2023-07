Prasówka tygodniowa z 23.07.2023 w Twardogórze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Twardogóra, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Netflix potrzebuje rąk do pracy przy produkcjach filmowych, m.in. na Dolnym Śląsku. Szuka ludzi młodych, którzy najpierw wezmą udział w warsztatach, a później dostaną pracę i przepustkę do magicznego świata filmu, branży rozrywkowej i szansę na karierę. Co ciekawe, warsztaty organizowane pod hasłem "Nakręć się na przyszłość" są całkowicie darmowe. Netflix zapłaci też za jedzenie i noclegi. Zgłaszać można się do 30 lipca. Spróbujesz?

Sztuczna inteligencja zmieniła postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie. Wszystko z okazji premiery filmu aktorskiego o słynnych lalkach oraz nowego sezonu serialu Netflix. Pomysł nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami.