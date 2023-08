Prasówka z lipca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Twardogórze? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Twardogóry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez”?

Przegląd lipca 2023 w Twardogórze: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez Od sołeckich, parafialnych, przez gminne, powiatowe aż do wojewódzkich i ogólnopolskich co roku rolnicy obchodzą dożynki. To tradycyjne podziękowanie za zebrane plony. Zbieramy daty dożynek wojewódzkich w 2023 roku i podpowiadamy, dokąd wybrać się, by zobaczyć najpiękniejsze wieńce, występy zespołów ludowych i koncert zaproszonej gwiazdy. W programie tradycyjnie są też wręczenia medali i statuetek dla zasłużonych rolników. 📢 Przegląd tygodnia z 30.07.2023 w Twardogórze. Najważniejsze wydarzenia od 23.07 do 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.07 a 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dolina Baryczy – piękna, magiczna i ciągle nieodkryta ”?

📢 Postacie z Wiedźmina jako lalki Barbie? Geralt Ken i reszta wyglądają znakomicie, a wszystko dzięki SI. To trzeba zobaczyć Zmieniliśmy postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie dzięki sztucznej inteligencji i sami jesteśmy zaskoczeni rezultatem. Pomysł może był nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami, to warto zobaczyć.

Prasówka sierpień Twardogóra: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Twardogóry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożary na Rodos: polskie biura podróży odwołały wycieczki all inclusive. Które hotele są na czarnej liście? Czy będzie zwrot kosztów? Niszczycielskie pożary w Grecji nadal trwają. Część polskich biur podroży anulowało wycieczki na Rodos zaplanowane 24-28 lipca 2023, inne oferują darmową zmianę terminu lub vouchery. Sprawdziliśmy najnowsze komunikaty. Przekonajcie się, co teraz będzie z wakacjami all inclusive na ogarniętej pożarami wyspie Rodos. Co na ten temat piszą internauci?

📢 Dalie na cukrzycę. Suplement diety z płatków kwiatowych obniża wysoki poziom cukru we krwi. Wyciąg z dalii poprawia też stan mózgu Dekoracyjne kwiaty dalii kryją w sobie leczniczy potencjał. Wykorzystali go naukowcy z Nowej Zelandii, którzy z jej płatków stworzyli suplement diety przeciw cukrzycy. Zobacz, jak działa wyciąg z dalii i w jakich jeszcze roślinach występują podobne aktywne fitozwiązki. 📢 Prasówka tygodniowa z 23.07.2023 w Twardogórze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Warsztaty Netflix w Sokołowsku. Netflix szuka ludzi do pracy przy filmach. Zapłaci za warsztaty w Sokołowsku, noclegi i wyżywienie!”?

📢 Prasówka tygodniowa z 16.07.2023 w Twardogórze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Limity na e-recepty wprowadzone. Ważna zmiana: nie dotyczą recept refundowanych. Są jednak ograniczenia w zdalnym przepisywaniu leków”? 📢 Najlepsze kraje do życia w Europie według rankingu InterNations Planujesz poprawić jakość swojego życia w roku 2023? Szukasz najlepszego kraju dla emigrantów w Europie? InterNations, globalna społeczność dla osób mieszkających i pracujących za granicą, przeprowadziła badanie, które uwzględnia jakość życia w różnych krajach. W rankingu na 53 państwa znalazły się aż 22 kraje europejskie.

📢 Wypadek śmiertelny na Dolnym Śląśku. Koło Oławy samochód zderzył się z kombajnem. Zginął młody kierowca Tragiczny wypadek koło Oławy. Dzisiaj rano (13 lipca) samochód osobowy zderzył się z kombajnem. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba. Na drodze są utrudnienia. Uważajcie. 📢 Ruszył nabór do programu stypendialnego „zDolny Śląsk” Rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej edycji programu stypendialnego „zDolny Śląsk”, finansowanego z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Celem programu jest znoszenie barier w dostępie do oświaty i wspieranie uzdolnionej młodzieży na Dolnym Śląsku. Dotychczas z pomocy programu skorzystało ponad 2000 młodych, utalentowanych Dolnoślązaków. 📢 Arcydzieło już w kinach “Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego” – to najnowszy film Mariusza Pujszo, aktora, reżysera i producenta. Komedię już można zobaczyć w kinach w całym kraju. My widzieliśmy go na premierowym pokazie.

📢 W obronie Sanktuarium Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie Kontrowersje wokół planowanego centrum dystrybucyjnego Lidl Polska w Gietrzwałdzie.

W Gietrzwałdzie, miejscowości znanej z Objawień Maryjnych, ma powstać nowe centrum dystrybucyjne sieci handlowej Lidl Polska. Ta decyzja wywołała gorącą dyskusję w społeczności lokalnej. Kościół utrzymuje dystans, nie angażując się w sprawę, jednak wójt oraz niektórzy mieszkańcy widzą w tej inwestycji korzyści finansowe. Z drugiej strony, grupa przeciwników wyraża swoje obawy, odwołując się do historycznego tła wsi oraz jej patriotycznej tradycji. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 9.07.2023. Co działo się w Twardogórze. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Hortensje krzewiaste zakwitają już w lipcu i nie kapryszą. Sprawdź, jak uprawiać i przycinać hortensje drzewiaste. Jakie odmiany wybrać?”?

📢 Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Maturzyści w piątek 7 lipca o godzinie 8.30 poznali swoje wyniki z tegorocznych egzaminów dojrzałości, które odbywały się w maju. O godzinie 11 dyrektor CKE Marcin Smolik przedstawił też średnie wyniki matur 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł młodzieży najlepiej, a który najgorzej. Jak z maturą poradzili sobie maturzyści w poszczególnych regionach Polski? Okazuje się, że w tym roku egzamin dojrzałości zdało łącznie 84,4 proc. absolwentów. Ile osób zdawało maturę w maju 2023? Jak im poszło z poszczególnych przedmiotów? Mamy dane od CKE. 📢 Potajemna likwidacja porodówki w Miliczu? Załoga i mieszkańcy bronią oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu w Miliczu O możliwości zamknięcia oddziału położniczo-ginekologicznego pracownicy dowiedzieli się z mediów społecznościowych i z relacji z sesji Rady Powiatu Oleśnickiego. To właśnie ten powiat ma przejąć pacjentów oddziału ginekologiczno-położniczego z Milickiego Centrum Medycznego. Sytuacją jest zbulwersowany burmistrz Gminy Milicz Piotr Lech, która jest mniejszościowym udziałowcem. Na dzisiaj, 6 lipca zwołano w tej sprawie nadzwyczajna sesję Rady Powiatu Milickiego.

📢 Prosta fasolka szparagowa z bułką tartą na obiad. Wypróbuj przepis na lato. Smak podkreśli tradycyjna okrasa Fasolka szparagowa to pyszne i niskokaloryczne warzywo strączkowe po które warto sięgać w letnim jadłospisie. Wedle uznania można sięgać po żółtą lub zieloną odmianę. Przypominamy banalny przepis na fasolkę szparagową polaną bułką tartą z masłem. Po prostu palce lizać! 📢 Wyniki egzaminu ósmoklasisty we poszczególnych województwach. Wiemy, gdzie uczniom poszło najlepiej. Przodują dwa regiony Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostały ogłoszone 3 lipca. Uczniowie mogli więc uzupełnić wnioski w rekrutacji do szkół średnich. CKE podało także średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przy pomocy narzędzia MEiN możemy sprawdzić, jak uczniom poszedł egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w zależności od konkretnego województwa i przedmiotu, a także zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych. Zobacz, w jakim regionie egzamin ósmoklasisty poszedł najlepiej.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 2.07.2023. Co działo się w Twardogórze. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.06 a 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lipiec w Twardogórze: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Twardogórze, najważniejsze informacje miesiąca”?

