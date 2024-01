Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Twardogórze. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Do 31 stycznia 2024 r. trwają zapisy do XXIV edycji Pucharu Tymbarku, największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci. W rozgrywkach, w których grali m.in. Ewa Pajor, Paulina Dudek, Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński czy Sebastian Szymański, na uczestników czekają niezwykłe nagrody – finał na PGE Narodowym, uczestnictwo w meczu reprezentacji Polski oraz spotkanie z kadrą narodową.

Czekacie na 2. sezon The Last od Us? Mamy znakomite wieści, ponieważ oficjalnie wybrano aktorkę do roli Abby Anderson. Jedna z najbardziej znienawidzonych postaci z gier pojawi się w nowych odcinkach produkcji HBO, ale czy wybrana aktorka pasuje do wizerunku z tytułu Noughty Dog? Sprawdźcie.