Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Twardogórze. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wiele osób już planuje urlopy na 2024 rok. Sprawdziliśmy, jak ułożyć sobie kalendarz, by mieć jak najwięcej dodatkowych dni wolnych od pracy. Prześledźcie nasze wskazówki, rezerwujcie najlepsze miejscówki i planujcie odpoczynek.

W 2024 roku czeka nas 13 dni świątecznych, czyli wolnych od pracy. Zaplanowano też 7 niedziel handlowych, o ile nie zmienią się przepisy. Możemy też w planach urlopowych uwzględnić też aż pięć sposobności do maksymalnego wydłużenia sobie weekendów, czy wręcz stworzenia krótkiego urlopu z wykorzystaniem niewielkiej ilości dni urlopowych. Oto nasze propozycje na 2024 rok.

„Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę.

xiaomi redmi pad to tablet z ekranem 10.61",

Okazuje się, że bycie pracownikiem drogowym nie należy do najbezpieczniejszych sposobów zarobkowania. Poważne zagrożenie dla tych osób stanowią… kierowcy, którzy ignorują ostrzegawcze oznakowanie oraz ograniczenia prędkości w pobliżu miejsc robót drogowych.

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy pośród prezentów i przy blasku choinki nie możemy zapomnieć o istocie tego czasu i o tym, co jest w nim najważniejsze, czyli o tym że rodzi się Jezus Chrystus. A co świętujemy 26 grudnia?

Święta Bożego Narodzenia to czas spędzany wśród rodziny, bliskich i przyjaciół. Stało się tradycją spotkanie wigilijne i noworoczne milickich morsów. Od kilku lat Milicki Klub Morsa gromadzi się na kąpielisku Karłów, aby wspólnie wziąć udział w wigilijnej kąpieli, życzyć sobie wszystkiego dobrego i podzielić się opłatkiem.

Jaka jest lokalizacja żłobków w Twardogórze? Masz zamiar zapisać tam swojego malucha, bo chcesz wrócić do pracy? Nie wiesz, który będzie najlepszy? Przeczytaj, jak wygląda proces rekrutacyjny i co musisz zrobić. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i zdecyduj, którą placówkę wybierzesz dla Twojego dziecka.