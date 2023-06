Przegląd prasy z maja 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Twardogórze?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Twardogóry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Twardogórze. Sprawdź adresy w czerwcu 2023”?

Przegląd maja 2023 w Twardogórze: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Twardogórze. Sprawdź adresy w czerwcu 2023 Dowiedz się, gdzie znajdziesz posiadające najlepszą ofertę lodziarnie w Twardogórze. Okres letni na pewno większości z nas się z nimi kojarzy. Trudno wyobrazić sobie gorący, słoneczny dzień bez ożywczego deseru, jakim właśnie są lody. Sprawdź jak powstały i gdzie mają swoje korzenie. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Twardogórze. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 28.05.2023: Twardogóra, 21.05-27.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.05 a 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bomba we Wrocławiu. Ewakuacja 2500 osób w centrum miasta. Ładunek ważył 250 kg [FILM, ZDJĘCIA]”?

📢 Domowe sposoby na zgagę. 5 sprawdzonych metod na pozbycie się pieczenia w przełyku. Co pić i jeść na zgagę? Zgaga to przypadłość, która męczy nie tylko kobiety w ciąży. To uciążliwa dolegliwość, która może pojawić się np. po zjedzeniu zbyt ostrej lub tłustej potrawy. Jeżeli pieczenie w przełyku występuje regularnie, powinno zostać skonsultowane z lekarzem. Na okazjonalną zgagę dobre mogą się okazać nie tylko leki. Zobacz, jakie są domowe sposoby na zgagę, jak łagodzić objawy oraz jak zapobiegać wystąpieniu symptomów choroby.

Prasówka czerwiec Twardogóra: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Twardogóry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie mieszkania są dziś najbardziej dostępne? Wyniki rankingu cię zaskoczą. Tych miast w czołówce nikt się nie spodziewał O znalezieniu idealnego mieszkania marzy wiele osób, ale to zwykle niełatwe. Gdzie dostępność mieszkań – w cenie i standardzie dopasowanym do potrzeb szukających – jest dziś największa? Sprawdzili to eksperci, a odpowiedź okazała się zaskakująca. Dowiedz się, które miasta zdobyły najlepszy wynik w rankingu Indeksu Zdrowych Miast.

📢 Dzieci gwiazd idą do pierwszej komunii. Zobacz, którzy celebryci mieli w tym roku powód do świętowania Trwa czas pierwszych komunii świętych. Trzecioklasiści wychowani w katolickich rodzinach czekali na ten wyjątkowy dzień od dawna. Również wiele dzieci gwiazd cieszy się z przyjęcia sakramentu. Wśród nich znalazły się między innymi pociechy znanych aktorek, w tym Katarzyny Cichopek. Zobacz, jakie jeszcze celebrytki w tym roku świętowały ze swoimi dziećmi oraz z dziećmi w najbliższej rodzinie. 📢 Chcesz się poczuć lepiej? Masuj uszy! Masaż uszu to darmowy sposób na relaks, ból, poprawę pamięci i młodszy wygląd Masaż uszu może brzmieć zaskakująco – w końcu najczęściej masowane obszary to plecy, barki, stopy, a ostatnio dzięki popularności masażu Kobido także twarz. O uszach często zapominamy. To błąd! Regularne masowanie tej części ciała jest bardzo korzystne dla całego organizmu. Dodatkowo taki masaż możemy wykonać sami w domu. Sprawdź, co daje masaż uszu i jak go wykonać.

📢 To bezwzględni mordercy, których poszukuje cała polska policja. Są również z naszego regionu. Mogą się ukrywać wszędzie! Tych bezwzględnych morderców poszukuje cała polska policja. Są też z naszego regionu, jednak mogą ukrywać się wszędzie. Jeśli znacie miejsce pobytu któregokolwiek z nich natychmiast dzwońcie pod numer 112. Oni nie będą mieli litości. Zabili raz mogą to zrobić ponownie. 📢 Najdroższe kryształy z PRL kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia Niepowtarzalny materiał, szlif, zdobienia i kolor. Dekady temu każda gospodyni chciała mieć taki wazon, paterę lub karafkę. Po latach wygnania na strychy kryształy z PRL-u ponownie trafiają na rynek, a ich ceny szybują w górę. Zobaczcie najdroższe kryształy z minionej epoki, które sprzedają obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Może łaskawym okiem spojrzycie na swoje domowe skarby.

📢 Opinie uczniów po maturze z geografii 2023. „Mieszane uczucia”, „kocham geografię”. Zobacz co było w arkuszu maturalnym 16 maja Matura z geografii odbyła się dzisiaj, 16 maja w godz. 9-12. Jak podaje CKE, przystąpiło do niej ponad 65 tys. osób, w tym ponad 33,5 tys. zdaje maturę w nowej formule. Czy zadania w arkuszu były trudne? Uczniowie, którzy opuścili sale egzaminacyjne, podzielili się swoimi wrażeniami na temat tegorocznego egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym. Opinie są podzielone. Co było w arkuszu? Zobacz, jak wyglądał egzamin maturalny z geografii. Publikujemy arkusze obu formuł. 📢 Nowi policjanci na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pełni wiary i nadziei złożyli ślubowanie ZDJĘCIA Dzisiaj, 15 maja w szeregi policji na Dolnym Śląsku wstąpiło 32 nowych funkcjonariuszy. Uroczyście ślubowali w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wśród policjantów jest dziesięć pań.

📢 Najlepszy aparat fotograficzny dla początkujących. Wysokiej jakości sprzęt w niskiej cenie Oprócz umiejętności, kluczowe znaczenie dla wykonywania jak najlepszych zdjęć ma również sprzęt, jakim się posługujemy. Myślisz poważnie o fotografii? Potrzebujesz urządzenia, które oferuje wysoką jakość i profesjonalne parametry, ale jednocześnie nie kosztuje kilkunastu tysięcy złotych. Sprawdź polecane aparaty fotograficzne dla początkujących w rozsądnej cenie. Wybraliśmy porządne modele, które posłużą Ci przez lata! 📢 Zwłoki mężczyzny w Jedlinie-Zdroju pod Wałbrzychem. Wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa Rozkładające się zwłoki 54-letniego mężczyzny, mieszkańca Jedliny-Zdroju ujawniły służby dziś (11 maja 2023) w nocy w mieszkaniu w Jedlinie-Zdroju, w powiecie wałbrzyskim. Wszczęto śledztwo o zabójstwo. 📢 Pałac w Bożkowie na Dolnym Śląsku czeka na swojego księcia lub księżniczkę. W 2010 roku interesował się nim Karol III Wspaniały pałac jeden z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku, który swą bryłą i wyglądem przyćmiewa z pewnością dziesiątki zespołów pałacowych jest na sprzedaż. Istnieje legenda, że podczas jednej ze swoich wizyt w Polsce ówczesny książę Karol, dziś król Karol III chciał go kupić.

📢 Mascara cocktailng to genialny i banalny sposób na wymarzone grube, podkręcone i długie rzęsy! Efekt sztucznych rzęs w mgnieniu oka Mascara cocktailing, czyli mieszanie różnych rodzajów tuszów do rzęs jest stosowana przez wizażystów na całym świecie od wielu lat. Jednak dopiero teraz zyskała na popularności. Oczywiście jest to zasługa TikToka, który jest pełen makijażowych trików. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 7.05.2023: Twardogóra, 30.04-6.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.04 a 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Poważny wypadek na drodze 395 między Wrocławiem a Strzelinem. Autem podróżowała rodzina z małym dzieckiem”?

📢 Poważny wypadek na drodze 395 między Wrocławiem a Strzelinem. Autem podróżowała rodzina z małym dzieckiem Poważny wypadek na drodze numer 395 między Wrocławiem a Strzelinem w miejscowości Polakowice. Samochód osobowy, w którym podróżowały dwie osoby dorosłe i dziecko wypadł z jezdni i dachował. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Droga była zablokowana. Trzy osoby trafiły do szpitala. 📢 Zrujnowany pałac w Goszczu dostał nowe życie. Zniknęły tony gruzu, pojawiły się platformy widokowe. Można go zwiedzać! (ZDJECIA) Dwa lata temu pałac w Goszczu to była ledwo trzymająca się ruina. Mało kto wierzył w ambitne plany dolnośląskiej gminy Twardogóra, która planowała uratować pałac i udostępnić go do zwiedzania. A jednak udało się! Pałac wkrótce można będzie zwiedzać. Jak go odgruzowywano i gdzie postawiono platformy widokowe, przeczytajcie poniżej.

📢 Tragedia we Wrocławiu. Mężczyzna utonął w Odrze. Rodzina szuka świadków Rodzina poszukuje świadków zdarzenia do jakiego doszło w nocy z piątku na sobotę. Nieopodal Wyspy Słodowej utonął w Odrze 30-letni mężczyzna. Śledztwo prowadzi prokuratura.

