Przegląd prasy z tygodnia 18.02.2024. Co działo się w Twardogórze. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Twardogóra, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Weekend pod Gdańskiem: 14 niesamowitych atrakcji blisko Trójmiasta, które warto odwiedzić. To najwyżej godzina jazdy! Gdzie wybrać się na weekend z Gdańska, żeby było ciekawie, ale też niedaleko? Wyszukaliśmy dla was 14 atrakcji w zasięgu najwyżej godziny jazdy samochodem od centrum Gdańska, w sam raz na krótkie wycieczki bez noclegu. Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się z Trójmiasta, by wypocząć na łonie przyrody, pozwiedzać niesamowite zabytki i zapewnić moc wrażeń dzieciom. 📢 Skandal na meczu dzieci w Oleśnicy. Jeden z ojców nie wytrzymał, wbiegł na boisko i zaczął szarpać dziecko Skandal na meczu dzieci w piłkę nożną w Oleśnicy. Podczas rozgrywek, jeden z rodziców, rosły, dobrze zbudowany wysoki mężczyzna wbiegł na boisko i zaczął szarpać dziecko, jednego z zawodników. Wszystko zarejestrowała kamera. Mężczyzna podniósł dziecko za koszulkę do góry i odepchnął. Na trybunach podniosła się wrzawa i krzyk

📢 Trwają zapisy do akcji Masz Głos 2024. Zgłoś się i weź lokalne sprawy w swoje ręce! Nadchodzące wybory samorządowe to doskonała okazja dla mieszkańców, aby poznać i wybrać do władz osoby, które dobrze rozumieją problemy lokalnych środowisk. Poznając wcześniej plany i priorytety poszczególnych kandydatów, łatwiej będzie zmierzyć się z konkretnymi wyzwaniami po wyborach. Aktywni mieszkańcy, którzy wspólnie z samorządem chcą podejmować ważne lokalne sprawy, mogą liczyć na wsparcie Fundacji Batorego w ramach akcji Masz Głos. Zgłoszenia grup mieszkańców lub organizacji społecznych są przyjmowane do 16 lutego.

Tygodniowa prasówka 18.02.2024: 11.02-17.02.2024 Twardogóra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Twardogórze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmiertelny wypadek pod Oławą. Jeden kierowca zginął, drugi jest w stanie ciężkim Dzisiaj (13 lutego) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze wojewódzkiej numer 455 między Oławą a miejscowością Stary Otok. Około godziny 15 czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku jeden z kierowców zmarł na miejscu, a drugi został przetransportowany do szpitala w ciężkim stanie.

📢 Upada Zakład Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj do firmy wkroczył syndyk ZDJĘCIA Sąd Rejonowy w Wałbrzychu po toczącym się kilka miesięcy postępowaniu upadłościowym wydał wczoraj postanowienie o upadłości Zakładu Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj, 13 lutego do zakładu wkroczył syndyk. Oznacza to likwidację firmy działającej w Jaworzynie Śląskiej od 160 lat. Co dalej ze 181 pracownikami, którzy jeszcze zostali w Karolinie? Jakie plany ma syndyk i burmistrz miasta? 📢 Walentynki 2024. Walentynkowa lista samochodów dla zakochanych - aut dla pary na każdą okazję Jakim autem na randkę, jakim w Bieszczady, a jakim w romantyczną podróż po Europie? Z okazji Walentynek Carsmile wytypował samochody „dla pary”, które sprawdzą się w ruchu miejskim i w terenie. W zestawieniu Carsmile nie mogło zabraknąć takich kultowych modeli, jak „911” w wersji kabrio, czy Mustang Mach 1, ale też Dacii Jogger, dostawczego Ducato czy elektrycznej „e500”. Oto pełna lista aut dla zakochanych.

📢 Miłosne Trasy Dolnego Śląska: Najbardziej romantyczne nazwy miejscowości na Walentynki 2024 Z okazji Walentynek 2024 wyruszamy w sentymentalną podróż po Dolnym Śląsku. Oto lista miejscowości, które nazwami wyrażają uczucia, a te są przecież fundamentem każdej miłości. Od Kochlic przez Uciechów, aż po Lubin i Miłosną - te nazwy z pewnością wprowadzą Was w romantyczny nastrój. Walentynki to okazja do przygotowywania rozmaitych zestawów i rankingów. Oto nasza wariacja! Pod zdjęciami znajdziecie więcej informacji o tych miejscach. 📢 Groźny wypadek na trasie Świdnica - Wrocław. Droga krajowa 35 jest zablokowana. Są ciężko ranni Do poważnego wypadku drogowego doszło dzisiaj po południu (12.02) na drodze krajowej nr 35 między Wrocławiem a Świdnicą. W wyniku zderzenia dwóch samochodów - dodge'a i fiata - sportowy samochód wypadł z jezdni, a następnie uderzył w przepust drogowy. Kierowca dodge'a jest ciężko ranny i zostanie przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

📢 Grypa u dzieci może mieć bardzo poważne powikłania. Jedno z nich zagraża bezpośrednio życiu! Grypa – szczególnie nieleczona – może doprowadzić do poważnych powikłań. Następstwa grypy u dzieci mogą obejmować zapalenie płuc, odwodnienie czy pogorszenie przewlekłych chorób, takich jak astma, problemy z zatokami czy choroby serca. Ekspertka mówi, że jednym z najgroźniejszych jest zapalenie mięśnia sercowego i może się zakończyć nawet śmiercią. Jak wyglądają powikłania po grypie?

📢 Skoki narciarskie. Reprezentanci Polski podczas Pucharu Świata w Lake Placid spotkali się z kibicami. Zobaczcie zdjęcia Puchar Świata w skokach narciarskich w Lake Placid dla polskich zawodników jest wyjątkowy. Podczas trzydniowej rywalizacji na drugim końcu świata mogą liczyć na gorący doping kibiców, którzy tłumnie przybyli na zawody w stanie Nowy Jork. Skoczkowie i sztab szkoleniowy mimo napiętego grafiku znaleźli czas, aby spotkać się z polskimi fanami. Zobaczcie, co działo się podczas tego wydarzenia.

