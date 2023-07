Przegląd tygodnia z 30.07.2023 w Twardogórze. Najważniejsze wydarzenia od 23.07 do 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Twardogóra, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dolina Baryczy to największy Park Krajobrazowy w Polsce. Zaczyna się w Wielkopolsce, przechodzi przez północną część województwa dolnośląskiego, a kończy się tam, gdzie Barycz ma ujście do Odry czyli na wysokości Głogowa. To miejsce cieszy się coraz większą popularnością wśród weekendowych turystów.

Niszczycielskie pożary w Grecji nadal trwają. Część polskich biur podroży anulowało wycieczki na Rodos zaplanowane 24-28 lipca 2023, inne oferują darmową zmianę terminu lub vouchery. Sprawdziliśmy najnowsze komunikaty. Przekonajcie się, co teraz będzie z wakacjami all inclusive na ogarniętej pożarami wyspie Rodos. Co na ten temat piszą internauci?