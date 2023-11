Tygodniowy przegląd prasy 12.11.2023: Twardogóra, 5.11-11.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry

Przegląd tygodnia: Twardogóra, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pieprznik trąbkowy należy do grzybów, które nie są zbyt znane, ale to kuzyn popularnej „kurki”. Rośnie w lasach późną jesienią, nawet w listopadzie. Ten grzyb rzadko go zbieramy, a to błąd. Sprawdź, jak wygląda pieprznik trąbkowy, gdzie rośnie i z czym można go pomylić.

Zastanawiasz się, dokąd wyjechać na jesienno-zimowy city break? Odkryj różnorodne i ciekawe miasta Europy, które skrywają przepiękne zamki i pałace. Dwie lokalizacje w Polsce zostały uznane jednymi z najlepszych tego typu kierunków! Domyślasz się, które krajowe miasta znalazły się na liście? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.