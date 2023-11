Prasówka 5.11.2023 z całego tygodnia w Twardogórze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prokurator Rejonowy w Legnicy przedstawił Piotrowi K. zarzuty związane z: posiadaniem pornografii dziecięcej, prezentowania osobom małoletnim treści o charakterze pornograficznym oraz przestępstw seksualnych związanych z nadużyciem stosunku zależności wobec dzieci zagrożonych karą od 3 lat do 15 lat pozbawienia wolności. Piotr K. jest "Zasłużonym dla Miasta Legnicy". Podejrzany został aresztowany, przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

Nawet jeśli ktoś dopiero teraz postanowił zatankować, cena paliwa nie powinna go przerazić. Do tego kilka złowionych promocji tuż przed świętami, ekonomiczna jazda i tani wyjazd na cmentarze stanie się faktem. Sprawdzamy, jak radzą sobie Polacy.

Na początku warto podkreślić różnicę między obchodzeniem uroczystości Wszystkich Świętych, która przypada 1 listopada, a późniejszym dniem Wszystkich Zmarłych zwanym też Świętem Zmarłych. 1 listopada to radosne święto liturgiczne, które celebrujemy w białym kolorze, wspominając tych, którzy według naszej wiary zasłużyli na miejsce w niebie jako święci. Co ważne, aż do 8 listopada można otrzymać odpust zupełny o ofiarować go za zmarłego.

46-letni mężczyzna twierdzi, że nie chciał zabić rodzicielki, ale dotkliwie pobić. Skatowana kobieta jednak zmarła. Sprawę prowadzi Prokura Rejonowa w Wałbrzychu. Sprawcy grozi dożywocie, Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Co wiadomo o tej bulwersującej sprawie?