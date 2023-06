Tygodniowy przegląd prasy 25.06.2023: Twardogóra, 18.06-24.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry

Przegląd tygodnia: Twardogóra, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zakończyła się akcja ratunkowa nastolatka, który dziś (22 czerwca) około godz. 11 zaginął wodach Jeziora Bystrzyckiego. 14-latek przebywał pod wodą kilka kwadransów, służby wyciągnęły go z wody i reanimowały go. Na miejscu działali specjaliści ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz strażacy ochotnicy z Zagórza Śląskiego oraz z Wałbrzycha, a także policja i ratownictwo medyczne.

Jagna Niedzielska to polska ikona idei zero waste. Rozpoznawalność przyniósł jej programy telewizyjne – „Jagny Niedzielskiej kuchnia bez resztek” i „Widelcem po mapie”. Propagatorka nurtu zrównoważonego rozwoju popularyzuje go m.in. w książce „Bez resztek”. Na swój drugi dom Jagna Niedzielska wybrała Szczawno-Zdrój, gdzie stworzyła wyjątkowy projekt „Dom z piernika”. Zobacz, jak w tej niezwykłej przestrzeni dumnie się prezentują porcelanowe bibeloty i meblarskie perełki designu.