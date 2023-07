Lipiec w Twardogórze: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Twardogórze, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Twardogóry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Odkryj najlepsze pizzerie w Twardogórze. Gdzie możesz zjeść pizzę w czerwcu 2023?”?

Przegląd czerwca 2023 w Twardogórze: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Odkryj najlepsze pizzerie w Twardogórze. Gdzie możesz zjeść pizzę w czerwcu 2023? Dowiedz się gdzie dostaniesz najlepszą pizzę w Twardogórze. To bez wątpienia ulubione danie milionów ludzi na całym świecie. Na pewno każdy spróbował jej choć raz w życiu, a wiele osób nie wyobraża sobie bez niej życia. Sprawdź, jakie rodzaje oferują pizzerie w Twardogórze. Zerknij do katalogu firm i wybierz swoją ulubioną. 📢 Te dzieci z powiatu oleśnickiego zostały zgłoszone do akcji Uśmiech Dziecka - ZDJĘCIA Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu oleśnickiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

📢 Tak mieszka Jagna Niedzielska. Koniecznie zobacz jej chatkę z piernika. Tak się urządziła polska królowa zero waste Jagna Niedzielska to polska ikona idei zero waste. Rozpoznawalność przyniósł jej programy telewizyjne – „Jagny Niedzielskiej kuchnia bez resztek” i „Widelcem po mapie”. Propagatorka nurtu zrównoważonego rozwoju popularyzuje go m.in. w książce „Bez resztek”. Na swój drugi dom Jagna Niedzielska wybrała Szczawno-Zdrój, gdzie stworzyła wyjątkowy projekt „Dom z piernika”. Zobacz, jak w tej niezwykłej przestrzeni dumnie się prezentują porcelanowe bibeloty i meblarskie perełki designu.

Prasówka lipiec Twardogóra: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Twardogóry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dorota Kolak ma na swoim koncie wiele wybitnych ról. A jak wygląda jej życie prywatne? Mało kto wie, że jej mąż i córka też są aktorami Ma 66 lat, jest piękną dojrzałą kobietą wciąż aktywną zawodowo. Dorota Kolak obsadzana jest w rolach, które na długo zostają w ludzkiej pamięci – nawet jeśli są one epizodyczne. Sukces zawodowy to zasługa talentu, szczęścia i oczywiście ciężkiej pracy. Prywatnie jest szczęśliwą żoną, mamą i babcią. Dzisiaj gwiazda obchodzi swoje urodziny.

📢 Niezwykła akcja na zakończenie roku szkolnego pokazuje, że można inaczej. „Nowy sposób na okazywanie wdzięczności” Zakończenie roku szkolnego to dzień, w którym nauczyciele otrzymują od uczniów i rodziców kwiaty, czekoladki i inne drobne upominki. Polska Akcja Humanitarna kolejny już raz zachęca do wzięcia udziału w niezwykłej inicjatywie: „Zamiast kwiatka niosę pomoc”. Idea jest prosta. Zamiast kupować nauczycielom prezenty, organizowana jest zbiórka pieniędzy na wsparcie potrzebujących. W tym roku są to mieszkańcy Sudanu Południowego. 📢 Zbiórka na chłopców, którzy w tragicznym wypadku pod Oleśnicą stracili rodziców, wciąż trwa Zbiórka na chłopców, którzy pod Oleśnicą stracili rodziców rozpoczęła się w minionym tygodniu. Do tej pory (12 czerwca) udało się uzbierać ponad 150 tysięcy złotych. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na leczenie dwóch chłopców, którzy ucierpieli w niedawnym wypadku pod Oleśnicą. W wyniku zderzenia Leon stracił mamę, a Łukasz tatę. Obecnie trwa walka o zdrowie chłopców.

📢 33 najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków. Te fotografie zwyciężyły w polskich edycjach konkursu Wiki Lubi Zabytki Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu. 📢 Prasówka z całego tygodnia 11.06.2023 w Twardogórze. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.06 a 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zbiórka na chłopców, którzy w tragicznym wypadku pod Oleśnicą stracili rodziców”?

📢 Letni rozkład jazdy pociągów PKP Intercity. Nowe połączenia na wakacje – gdzie i skąd pojedziemy na wypoczynek? W czerwcu PKP Intercity wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy, przestawiając się na sezon letni. Zgodnie z potrzebami turystów, w nowym rozkładzie pojawią się dodatkowe połączenia nad morze i w góry, a także między kluczowymi miastami. Gdzie dokładnie pojedziemy pociągami w wakacje 2023? Kiedy nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać? Przekonajcie się. 📢 Minister Marlena Maląg w Miliczu: Wsparcie osób niepełnosprawnych od rządu nie jest przypadkowe i incydentalne urodziny obchodzi Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, jedno z najważniejszych tego typu w regionie. - Wsparcie osób niepełnosprawnych od rządu nie jest przypadkowe i incydentalne. Przygotowaliśmy specjalną strategię - mówiła w Miliczu Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

📢 Wypadek na AOW. Tir zderzył się z dwoma busami. Autostrada w okolicach Wrocławia jest zakorkowana Wypadek na AOW i koszmarny poranek dla wielu kierowców, którzy jadą w stronę Kudowy-Zdroju. Na AOW (A8) tir zderzył się z dwoma busami. Droga jest tam częściowo zablokowana. 📢 Potężny pożar gazu w Strzegomiu. Od kilku godzin strażacy walczą z płonącymi podziemnymi zbiornikami ZDJĘCIA, FILM Potężny pożar gazu w Strzegomiu. Od wielu godzin płoną dzisiaj (4.06.2023) podziemne zbiorniki gazu w przedsiębiorstwie w Strzegomiu. W trzech zbiornikach zmagazynowano tam 20 tysięcy metrów sześciennych gazu. W trudnej akcji gaśniczej bierze udział 19 jednostek straży pożarnej, w tym grupa chemiczna z Wałbrzycha i grupa operacyjna z Wrocławia.

Wojciech Szymaniak - Co dalej z olsztyńskimi szubienicami?