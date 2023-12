Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Twardogórze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Twardogóra, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zaapelowali do minister zdrowia, aby pacjenci zostali poinformowanie o braku szczepionek przeciwko COVID-19. Rzecznik MZ Iwona Kania przekazała PAP, że w czwartek do Polski dojechała kolejna transza 200 tys. szczepionek. – Monitorujemy sytuację i kolejne transze będą do Polski docierały – podała.

Zgodnie z zapowiedziami, została podpisana umowa na realizację kolejnego etapu prac remontowych w pałacu w Goszczu. Tym razem skupia się na modernizacji prawego skrzydła pałacowego, które zostanie kompleksowo odnowione i przywrócone do pierwotnego stanu.