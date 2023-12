Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Twardogórze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia), doszło we Wrocławiu do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez napastnika. Sytuacja była na tyle fatalna, że wrocławianie dostali ostrzeżenia RCB. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci.

Intensywnie trwają prace przy budowie nowego przedszkola w Twardogórze. Ponad 30 pracowników zaangażowanych jest w przygotowanie budynku do prac wewnętrznych, dążąc do zakończenia przed nadejściem głębszych mrozów. Choć nadal trwają prace konstrukcyjne, już rozpoczęły się prace wykończeniowe, takie jak instalacja ogrzewania podłogowego, montaż stolarki okienno-drzwiowej oraz prace przy elewacjach.

Na Dolnym Śląsku jest niesamowita atrakcja dla dzieci i młodzieży, która choć wiedzą o niej nieliczni, terminy zabukowane ma aż do wiosny 2024 r.! To Dom Drzewa w Miliczu, "świątynia lasu", gdzie podczas zabawy i wykładów dzieci nabywają wiedzę o polskich lasach. Odbywają są tu też zajęcia dla licealistów, studentów, seniorów. Kiedy dowiadują się o tym miejscu nauczyciele, organizują wycieczki z całej Polski. Bo atrakcja jest darmowa, a w środku jest niesamowicie, zobaczcie zdjęcia i film.

W czasach rosnących kosztów życia, Polacy coraz częściej dostrzegają zalety prania w niskiej temperaturze, jednak wciąż w co drugim gospodarstwie domowym średnia temperatura prania wynosi 40°C – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Procter & Gamble [1]. Innowacyjne produkty do prania i zmywania naczyń takich marek jak Ariel, Vizir i Fairy skutecznie działają w niskich temperaturach i krótszych cyklach. Dla konsumentów oznacza to oszczędność wody i energii, a co za tym idzie, niższe rachunki.

Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. We wtorek wieczorem osobowe BMW z dwiema osobami spadło z wysokiego nabrzeża do rzeki Odry we Wrocławiu. Samochód natychmiast zatonął w lodowatej, głębokiej wodzie. Młodzi ludzie wcześniej "driftowali" na lodzie. Zabawa mogła skończyć się tragedią.

Koc wełniany to hit w 2023 roku. Świetnie się sprawdza w domu w chłodne dni i jest też idealnym pomysłem na mikołajkowy czy gwiazdkowy prezent dla bliskich. Podpowiadamy, jak dbać o koc z wełny, żeby pięknie się prezentował nam przez lata. Sprawdź, czy można go wrzucić do pralki i suszarki elektrycznej.