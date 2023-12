Prasówka z listopada 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Twardogóry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem”?

Przegląd listopada 2023 w Twardogórze: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Nowe przedszkole w Twardogórze. Budowa idzie pełną parą! Zobaczcie postępy z prac Intensywnie trwają prace przy budowie nowego przedszkola w Twardogórze. Ponad 30 pracowników zaangażowanych jest w przygotowanie budynku do prac wewnętrznych, dążąc do zakończenia przed nadejściem głębszych mrozów. Choć nadal trwają prace konstrukcyjne, już rozpoczęły się prace wykończeniowe, takie jak instalacja ogrzewania podłogowego, montaż stolarki okienno-drzwiowej oraz prace przy elewacjach.

📢 Dom Drzewa na Dolnym Śląsku. Niesamowita, darmowa atrakcja edukacyjna dla szkół. Szkoły z całej Polski bukują terminy! ZDJĘCIA, FILM Na Dolnym Śląsku jest niesamowita atrakcja dla dzieci i młodzieży, która choć wiedzą o niej nieliczni, terminy zabukowane ma aż do wiosny 2024 r.! To Dom Drzewa w Miliczu, "świątynia lasu", gdzie podczas zabawy i wykładów dzieci nabywają wiedzę o polskich lasach. Odbywają są tu też zajęcia dla licealistów, studentów, seniorów. Kiedy dowiadują się o tym miejscu nauczyciele, organizują wycieczki z całej Polski. Bo atrakcja jest darmowa, a w środku jest niesamowicie, zobaczcie zdjęcia i film.

Prasówka grudzień Twardogóra: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Twardogóry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koc wełniany – jak o niego dbać? Co zrobić, żeby pled się nie sfilcował? Zobacz, jak prać koc z wełny, żeby go nie zniszczyć Koc wełniany to hit w 2023 roku. Świetnie się sprawdza w domu w chłodne dni i jest też idealnym pomysłem na mikołajkowy czy gwiazdkowy prezent dla bliskich. Podpowiadamy, jak dbać o koc z wełny, żeby pięknie się prezentował nam przez lata. Sprawdź, czy można go wrzucić do pralki i suszarki elektrycznej.

📢 Płonie budynek wielorodzinny w powiecie kamiennogórskim. Trwa akcja gaśnicza, są poszkodowani 25 listopada 2023 w godzinach popołudniowych w Dobromyślu w powiecie kamiennogórskim doszło do pożaru. Płonie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Na miejscu pracuje osiem zastępów strażackich. Jest osoba poszkodowana. 📢 Prasówka 26.11.2023 z całego tygodnia w Twardogórze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielki Finał „Jeden z dziesięciu” już w piątek o godz. 19.00. Sprawdź, jak dobrze znasz wiedzę ogólną. Artur Baranowski nie wystąpi?”? 📢 Wielki Finał „Jeden z dziesięciu” już w piątek o godz. 19.00. Sprawdź, jak dobrze znasz wiedzę ogólną. Artur Baranowski nie wystąpi? Cała Polska mówi o spektakularnym występie Artura Baranowskiego w programie „Jeden z dziesięciu”. Uczestnik odpowiedział na wszystkie pytania i zdobył maksymalną liczbę punktów. Sprawdź, kiedy jest Wielki Finał programu. Okazuje się jednak, że Artur Baranowski najprawdopodobniej w nim nie wystąpi. Dlaczego?

📢 Tak teraz karmią w szpitalach na Dolnym Śląsku. 17 placówek w programie "Dobry posiłek". Zobaczcie, co szpitale serwują pacjentom Smaczne i obfite posiłki w szpitalu, bez konieczności dokarmiania przez rodzinę czy kupowania dodatkowego jedzenia w szpitalnym sklepiku. Czy to możliwe? W kilkunastu dolnośląskich szpitalach chcą udowodnić, że tak można karmić pacjentów. Nasze placówki przystąpiły do programu "Dobry posiłek w szpitalu". W galerii znajdziecie zdjęcia posiłków, które serwują pacjentom. Smaczne?

📢 Nowości na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Trwa montaż domków, otwarcie 24 listopada FILM, ZDJĘCIA Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu wciąż przypomina plac budowy, ale ożyje i rozbłyśnie tysiącem świateł już w piątek, 24 listopada, o godzinie 17:00. Od lat jest to największa atrakcja Dolnego Śląska związana ze Świętami Bożego Narodzenia. Przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego województwa, by poczuć świąteczny klimat. W tym roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu będzie kilka nowości.

📢 Nowe powikłanie po szczepionce na COVID-19. Wznowiono sprawy o odszkodowanie, można składać też nowe wnioski o świadczenie kompensacyjne Ta szczepionka przeciw COVID-19 wkrótce po wprowadzeniu zaczęła sprawiać problemy, przez co ograniczono jej stosowanie. Po tym, jak jedno z poważnych zgłaszanych powikłań dodano do listy niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), pacjenci mają prawo ubiegać się po odszkodowanie. Zobacz szczegóły ws. powikłań. 📢 Spektakl teatralny Dziady przy ruinach pałacu w Goszczu poruszył widzów i odniósł spektakularny sukces FILM, ZDJĘCIA Przy ruinach pałacu w Goszczu, w dawnej świątyni ewangelickiej, Miejski Teatr Poza zdecydował się wystawić "Dziady cz. 2" Adama Mickiewicza. Ich fenomenalne wykonanie splatało się z niezwykłym nastrojem tego zabytkowego kościoła. 📢 Książka na start. Jak czytanie wpływa na rozwój dziecka? W świecie, w którym tablet czy smartfon często stają się „elektroniczną nianią”, warto przypomnieć o tradycyjnej, ale wciąż aktualnej metodzie wspierania rozwoju dziecka – czytaniu książek. Ta z pozoru prosta aktywność może przynieść maluchom nieocenione korzyści edukacyjne, emocjonalne i społeczne. Podkreśla to kampania „Mała książka – wielki człowiek”.

📢 Rurki są już niemodne! Spodnie w stylu Agaty Kornhauser-Dudy to hit. To idealny model dla pań 50 plus Agata Kornhauser-Duda i jej stylizacje są inspiracją dla wielu dojrzałych kobiet. Pierwsza dama jest elegancka i stylowa, a jej kreacje zawsze są idealnie dopasowane do figury. Świetnie maskują niedoskonałości i pokazują to co w jej sylwetce jest najlepsze. Warto podpatrzeć co nosi żona prezydenta, która nie tylko zna się na modzie, ale także jest pod bacznym okiem wielu stylistów.

📢 Paznokcie z efektem kociego oka to najmodniejszy manicure. Takie zdobienie sprawdzi się na co dzień i od święta. Zobacz, jak go zrobić Paznokcie kocie oko to trójwymiarowa świetlista smuga, która przypomina kocią źrenicę Zobacz, jak wyglądają, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Czy Wrocław jest bezpieczny? Oto ranking polskich miast, w których w 2022 r. popełniono najwięcej przestępstw Policja opublikowała statystyki stwierdzonych przestępstw w polskich gminach w 2022 roku jako jeden z 63 wskaźników w rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina Dobra do Życia”. Wśród liderów niechlubnych statystyk dotyczących przestępczości znalazł się Wrocław. Sprawdźcie, na którym miejscu jest stolica Dolnego Śląska. Jak wypadły inne gminy dolnośląskie? 📢 Zmiana w kierunku większej personalizacji. Moje ING w nowej, jeszcze prostszej odsłonie ING Bank Śląski wprowadził zmiany w bankowości mobilnej Moje ING. Dzięki temu aplikacja, która zyska nowy wygląd, stanie się bardziej spersonalizowana, co pomoże wzmocnić relacje z klientami. Nacisk został położony także na obszar związany z cyberbezpieczeństwem. Czego obecnie od aplikacji mogą spodziewać się Klienci oraz co dokładnie uległo zmianie?

📢 Tygodniowy przegląd prasy 12.11.2023: Twardogóra, 5.11-11.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pieprznik trąbkowy wygląda niepozornie, ale jest smaczny! Ta nietypowa „kurka” rośnie nawet w listopadzie. Zobacz, co to za grzyb”?

📢 Jaki miód najlepszy na przeziębienie zwłaszcza obecnie w okresie jesienno-zimowym? FILM, ZDJĘCIA Pasieka Zuzia prowadzi edukacyjną ścieżkę pszczelarską od 2015 roku. Jest to ścieżka interaktywna gdzie, odpowiednio zabezpieczone osoby mogą podejść do otwartego ula. Zobaczyć z bliska życie pszczół, a nawet spróbować miodu bezpośrednio z ramki. 📢 Czym jest „gen niepodległości”? Jak Polsce udało się wrócić na mapy po 123 latach niewoli Czy Polacy mają specjalny gen, dzięki któremu chcieli walczyć o wolność? W 105. rocznicę odzyskania niepodległości stworzyliśmy cykl rozmów, w których szukamy odpowiedzi na pytania o tytułowy „gen niepodległości”. Zastanawiamy się także, co spowodowało, że po 123 latach niewoli Polska wróciła na mapy Europy i świata.

📢 Projekty sportowe wspierane przez ORLEN wychowują przyszłych reprezentantów Polski w siatkówce, koszykówce i piłce ręcznej Trzy szkoły, trzy dyscypliny - jeden cel. Piłka ręczna w Płocku, koszykówka w Łomiankach i siatkówka na warszawskim Ursynowie to kuźnie talentów, w których rolę silnych kowali pełni firma ORLEN, bezapelacyjnie najpotężniejszy sponsor sportu w Polsce.

Wideo szkolenie wojsko