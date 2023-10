Prasówka tygodniowa z 29.10.2023 w Twardogórze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Kiszone buraki to podstawa wielu smacznych dodatków obiadowych, ale zarazem też źródło cennych witamin i minerałów. Doskonale znają je osoby walczące z anemią, ale powinniśmy po nie sięgać również profilaktycznie, dla zachowania zdrowia i urody. Jesienią i zimą będą genialnym dodatkiem do różnych dań. Zobacz, jak kisić buraki, a także jak można je wykorzystać. Sprawdź przepis na kiszone buraczki.

Dzisiaj, 23 października doszło do kolejnego już w ostatnich dniach wypadku na niebezpiecznym skrzyżowaniu obwodnicy trzebnickiej oraz zjazdu do Marcinowa. Zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej nr 15, tuż przy węźle drogowym prowadzącym na DK5 i S5.

Budownictwo ekologiczne powoli przestaje być trendem a staje się koniecznością. Ma to związek ze zmianami w przepisach budowlanych, które wręcz wymuszają na inwestorach wprowadzanie ekologicznych rozwiązań. Z jednej strony tzw. zielone budownictwo to wiele korzyści dla środowiska, z drugiej – spore obciążanie dla inwestora, który musi dostosować się do szeregu wymogów wynikających z prawa budowlanego. Nagrodą za stosowanie się do nowych proekologicznych wytycznych są dotacje na ekologiczne budownictwo. Sprawdzamy, jakie dopłaty do budowy domu i na wyposażenie domu można otrzymać jeszcze w 2023 roku.

W Zamku Książ gości znany i lubiany kucharz Karol Okrasa. O godzinie 16:00 będzie dzisiaj, 22 października gotował na żywo. Live cooking z Karolem Okrasą jest bezpłatny. Znany kucharz już wczoraj podbił serca gości. W trakcie gotowania na żywo opowiada o ciekawostkach kuchni francuskiej, która nawiązuje do kuchni Louisa Hardouina, nadwornego kucharza rodziny Hochbergów.