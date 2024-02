Prasówka ze stycznia 2024. Sprawdź, co działo się w Twardogórze. Czy jesteś na bieżąco?

Zakończyły się działania ratowników Karkonoskiej grupy GOPR i LPR na Śnieżce. Z potwierdzonych informacji wiadomo, że nie trzy osoby, a dwie spadły ze Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Obaj mężczyźni zginęli. Ratownicy górscy z Polski i Czech wykluczyli, że była tam trzecia osoba. Wiadomo, kim są zmarli. To 23-letni mieszkaniec województwa lubuskiego i 47-latek z Dolnego Śląska.

Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy dopłaty do węgla i pelletu obowiązują w 2024 roku? Wiele z nich przestało obowiązywać już wiele miesięcy temu. Sprawdź, które z nich obowiązują w tym roku. Czekają jednorazowe wypłaty w kwocie nawet 800 złotych oraz spory zwrot VAT.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia ruchu na kolei na Dolnym Śląsku 24 stycznia 2024. Drzewa na torach, miejscowo wstrzymany ruch ”?

uniq lifepro xtreme to hybrydowe etui zaprojektowa...

przezroczyste etui do samsung galaxy s23 wykonane ...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Twardogóry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar w Galerii Victoria w Wałbrzychu. Duże zadymienie - ewakuacja tysiąca osób! Zdjęcia”?

Dramatyczny wypadek na dworcu we Wrocławiu. Na stacji w Brochowie pociąg Intercity kursujący z Bydgoszczy do Zakopanego śmiertelnie potrącił kobietę. Na miejscu tragedii pracują śledczy, którzy wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku. Uwaga, są utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Wrocław - Brzeg- Opole.

15 stycznia dotarła do nas smutna wiadomość. Odeszła Magdalena Dobrowolska, znana w mediach społecznościowych jako Magdalena Dobra. Taka też była po prostu dobra, szczera osoba - mówią znajomi Magdy. Uzdolniona wizażystka i makijażystka, której talent doceniały m.in. zawodowe ekipy filmowe zmarła nagle. Znana jest już data pogrzebu, odbędzie się w czwartek, 18 stycznia.

Siedem lat trwał proces i walka Marcina Młodzieniewskiego z Wałbrzycha o zadośćuczynienie za utratę zdrowia podczas pracy w Cersanicie. Sąd Pracy uznał w końcu, że winę za 20 procentowy uszczerbek na zdrowiu ponosi były już pracodawca wałbrzyszanina i nakazał Cersanitowi wypłacenie mu 50 000 zł. Cersanit pieniądze wypłacił, ale nie zgadza się z wyrokiem. Wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Czy ten wyrok otwiera drogę do zadośćuczynienia innym pracownikom za podobne krzywdy? Co takiego tam się wydarzyło?

Po mroźnej nocy, 10 stycznia 2024 o poranku na dolnośląskich torach duże utrudnienia. Przez zerwaną trakcję odnotowano utrudnienia w ruchu. Koleje Dolnośląskie prezentują listę linii kolejowych, którymi poranny dojazd do pracy i szkoły może dziś znacznie się opóźnić. O godz. 14, po zakończonych naprawach sieci, pociągi są opóźnione, odwołane i działa komunikacja zastępcza.