Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Twardogórze? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Twardogóry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025”?

Przegląd grudnia 2023 w Twardogórze: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025 Szukasz żłobka w Twardogórze? Chcesz kontynuować aktywność zawodową i planujesz zapisać swojego malucha do dobrej placówki? Sprawdź, jakie wymogi musisz spełnić, aby móc to zrobić. Dowiedz się także, jakie są adresy żłobków w X. Zobacz wizytówki żłobków w katalogu firm i zdecyduj, który wybierzesz dla Twojego dziecka. 📢 Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Twardogórze. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Długie weekendy i niedziele handlowe 2024. Jak korzystnie zaplanować urlop? Kalendarz 2024”?

📢 Katastrofa budowlana w Sosnówce na Dolnym Śląsku. Wybuch gazu i aresztowanie - aktualizacja - zdjęcia 23 grudnia po godz. 13 w Sosnówce pod Jelenią Górą miało miejsce tragiczne zdarzenie. Doszło tam do wybuchu na ostatniej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Na miejscu pracowali m.in. wałbrzyscy strażacy z dronem oraz specjalistycznym kontenerem. Na miejscu zdarzenia byli też policjanci z Komisariatu Policji w Karpaczu. Ich ustalenia przyczyniły się do aresztowania lokatora kamienicy.

Prasówka styczeń Twardogóra: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Twardogóry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wigilia u milickich morsów, wyjątkowe świąteczne morsowanie. Mamy zdjęcia i film Święta Bożego Narodzenia to czas spędzany wśród rodziny, bliskich i przyjaciół. Stało się tradycją spotkanie wigilijne i noworoczne milickich morsów. Od kilku lat Milicki Klub Morsa gromadzi się na kąpielisku Karłów, aby wspólnie wziąć udział w wigilijnej kąpieli, życzyć sobie wszystkiego dobrego i podzielić się opłatkiem.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 24.12.2023: Twardogóra, 17.12-23.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Katastrofa budowlana na Dolnym Śląsku. Wybuch gazu w Sosnówce, jedno piętro budynku zniszczone - zdjęcia”? 📢 Żabka rozwija się dla franczyzobiorców i klientów od 25 lat. Okrągły jubileusz sieci sklepów Sklepy Żabka na stałe wkomponowały się w polski krajobraz. Są zawsze blisko, po drodze, a ideą ich funkcjonowania jest upraszczanie życia klientom i odpowiadanie na ich potrzeby. Jak wyglądały początki sieci sklepów Żabka, która w tym roku świętuje swoje 25-lecie? I przede wszystkim – jak ważną rolę w całym rozwoju odegrali franczyzobiorcy prowadzący placówki pod jej szyldem?

📢 Jarmark bożonarodzeniowy w Twardogórze to wyjątkowe wydarzenie ZDJĘCIA, FILM Jarmark bożonarodzeniowy w Twardogórze to także zakorzeniona tradycja. Odbywa się on każdego roku na placu przy Urzędzie Miejskim, przyciągając liczne osoby chętne do zakupów świątecznych i doświadczenia wyjątkowej atmosfery. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Twardogóra, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Twardogóry Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najłatwiejsze w uprawie drzewko bonsai, czyli Ficus ginseng. Nie musisz być bogaczem, żeby je kupić. Sprawdź, jak o zadbać o tego fikusa”?

📢 Jak wieszać lampki choinkowe? Okazało się, że przez całe życie robiłam to źle! TikTokerka zdradza swój patent na idealne drzewko świąteczne Jeśli od zawsze wieszałaś lampki choinkowe, tak jak ja, czyli dookoła drzewka, to mam dla ciebie o wiele lepszy patent. Zdradziła go pewna TikTokerka. Co prawda nie jest ona jedyna, ale tylko ona porównała swoją choinkę do tych z najpiękniejszych filmów o tematyce świątecznej i to mnie przekonało!

📢 Nowy Pokemon i jego ewolucja wkrótce w Pokemon GO! Co nowego w grze? Zapowiedziano przedświąteczne atrakcje Pokemon GO to jedna z najbardziej lubianych gier mobilnych, nie tylko wśród fanów kieszonkowych potworków. Co jakiś czas dodawane są do gry kolejne stworzenia, które trzeba łapać, by powiększyć swoją kolekcję. Producent aplikacji - firma Niantic - zdradziła, jakie nowe postacie pojawią się w grze już niedługo. Zobacz Pokemona, który zostanie dodany do gry wraz ze swoją ewolucją podczas przedświątecznego wydarzenia. 📢 Najłatwiejsze w uprawie drzewko bonsai, czyli Ficus ginseng. Nie musisz być bogaczem, żeby je kupić. Sprawdź, jak o zadbać o tego fikusa Drzewka bonsai wyglądają bardzo ciekawie, ale ich uprawa to wymagające zajęcie. Przeszkodą często też jest cena, to jedne z najdroższych roślin doniczkowych. Jest jednak alternatywa na każdą kieszeń, czyli Ficus ginseng. Ta roślina wygląda całkiem jak bonsai, ale kosztuje znaczniej mniej i jest łatwa w uprawie. Sprawdź, jak zadbać o tego fikusa.

📢 Soczysty schab w sosie pieczarkowym na świąteczny obiad. Poznaj przepis na szybki obiad z jednej patelni. Domownicy będą prosić o dokładkę Znudziły ci się klasyczne kotlety schabowe? Zachęcam do zrobienia duszonego schabu w sosie pieczarkowym, który urozmaici bożonarodzeniowy obiad. Wystarczy duża patelnia o grubym dnie, aby zrobić obiad dla całej rodziny. Poznaj przepis na schab w kremowym sosie pieczarkowym doprawiony rozmarynem.

📢 Urzędnicy z Wrocławia zamknęli aptekę w Wałbrzychu, która działała ponad 20 lat. Czy to kara za ratowanie ludzi w pandemii? ZDJĘCIA, FILM W jednej chwili urzędnicy z Dolnośląskiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu przekreślili dorobek życia 77-letniego Jerzego Deckerta z Wałbrzycha. Całym sercem oddanego pacjentom, który w branży farmaceutycznej pracuje 55 lat. Bez zarzutu. Do czasów pandemii koronawirusa, kiedy ludzie odbijali się od drzwi zamkniętych przychodni, a on nie zostawił ich bez leków. Dziś nie ma co jeść, za co płacić rachunków, oddał samochód, a lada dzień straci dach nad głową. Jaką "zbrodnię" popełnił, że wymierzono mu najsurowszą karę? Zobacz wideo.

📢 Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Twardogórze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Twardogóry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Apel lekarzy do MZ: należy poinformować pacjentów o braku szczepionek przeciwko COVID-19. Już 6 grudnia było wiadomo, że są braki”? 📢 Lexus RX. Najpopularniejsze auto segmentu E-SUV Premium w listopadzie Lexus umacnia swoją pozycję w klasie premium. Od stycznia do listopada 2023 roku zarejestrowano w Polsce już 9576 aut tej marki, co jest niemal dwukrotnym wzrostem względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Lexus ma już 9,58% udziału w rynku premium w Polsce (wzrost o 3,89 punktu procentowego). W samym listopadzie na drogi wyjechało 1086 Lexusów – to najlepszy miesiąc w tym roku pod względem liczby zarejestrowanych aut. W porównaniu z listopadem ubiegłego roku wzrost wyniósł aż 144%.

📢 Trwa remont pałacu w Goszczu. Ruszyła rewitalizacja prawego skrzydła Zgodnie z zapowiedziami, została podpisana umowa na realizację kolejnego etapu prac remontowych w pałacu w Goszczu. Tym razem skupia się na modernizacji prawego skrzydła pałacowego, które zostanie kompleksowo odnowione i przywrócone do pierwotnego stanu. 📢 Święta Bożego Narodzenia niebawem. Warto już dziś przygotować się na ten wyjątkowy czas! Święta Bożego Narodzenia to czas zadumy i radości. Ale też okres związany z wieloma przygotowaniami. W wielu kwestiach mogą wspomóc nas lokalne firmy. Dzięki nim nasz stół będzie pełen smacznych przysmaków, prezenty będą z najwyższej półki, a i my sami będziemy mogli się nieco zrelaksować i zadbać o siebie w tym wyjątkowym czasie. 📢 Komfortowe podróże z PKP Intercity. Nowy rozkład jazdy na sezon 2023/2024 Nowe połączenia z Wrocławia do Wiednia, Berlina, Białegostoku i Trójmiasta oraz więcej pociągów kursujących w ramach kategorii InterCity (IC) obsługiwanych komfortowym, nowoczesnym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa dolnośląskiego w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia.

📢 Świąteczne stroiki DIY zrobisz w kilka chwil. Trzy genialne pomysły na piękne dekoracje na Boże Narodzenie 2023 Piękne świąteczne stroiki zrobisz w domu zaledwie w kilka chwil. Dekoracje DIY na Boże Narodzenie to piękny element świątecznego wystroju domu. Podpowiadamy, jak błyskawicznie zrobić girlandę świąteczną, stroik w wazonie i bożonarodzeniową kompozycję w szkle, żeby zachwycić domowników i gości. 📢 Polski jarmark świąteczny jednym z najpopularniejszych na świecie. Mieszkańcy tego miasta mają powody do radości Krajowy kiermasz bożonarodzeniowy, według nowego badania, jest jednym z najpopularniejszych jarmarków świątecznych na świecie – w rankingu pokonał m.in. Ateny, Genewę czy Tokio. Do którego miasta w Polsce powinniśmy więc wybrać się na świąteczne zakupy? To kierunek oblegany przez turystów o każdej porze roku – zobaczcie sami.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne