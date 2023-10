Październik 2023 w Twardogórze: Przegląd najważniejszych wydarzeń września 2023

Zbliża się czas, kiedy weźmiemy udział w wyborach 2023. Poniżej znajduje się pełna lista kandydatów do Sejmu z okręgu numer 3 i do Senatu z okręgów numer 6, 7, 8. Mieszkańcy tych okręgów będą mogli oddać głos na wybranego kandydata, który ubiega się o mandat posła i jednego z kandydatów, który stara się o uzyskanie mandatu senatora. Sprawdźcie, kto startuje w wyborach parlamentarnych 2023.

Delikatne paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów, jaki się utrzymuje od dłuższego czasu. Styliści dostosowują je pod daną porę roku i tak właśnie powstały teddy nails. Pazurki, które są eleganckie, subtelne i kolorem nawiązują do jesieni.

Choć alpaki pochodzą z Ameryki Południowej, to na Dolnym Śląsku czują się, jak u siebie w domu. Ich towarzystwo umila czas, cieszy oko, koi ciało i uspakaja emocje. Spacer z alpakami wycisza i relaksuje. Można umówić się także na karmienie zwierząt czy ślubną sesję zdjęciową. Dowiedźcie się, gdzie na Dolnym Śląsku można pospacerować z alpakami i kliknijcie w galerię, by dowiedzieć się więcej o tych zwierzętach.

Kolorowe stragany, pełne rękodzieła miejscowych artystów, regionalne przysmaki oraz owoce z trzebnickich sadów to tylko część atrakcji Trzebnickiego Święta Sadów. To wydarzenie, które odbywa się już ponad 43 lata, stało się jednym z najważniejszych i najbardziej interesujących festiwali w regionie, wpisując się na stałe w kalendarz najciekawszych wydarzeń Dolnego Śląska.

Dotarła do nas informacja o zmianie stanowiska Starosty Milickiego, Sławomira Strzeleckiego, w kwestii likwidacji oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego w miejscowym szpitalu. Czy to oznacza, że starosta wycofuje się z decyzji, a milicka porodówka zostaje?

Wrocławscy seniorzy rozpoczęli obchody swojego święta. Inauguracja Dni Seniora odbyła się w weekend kolorowym Marszem Kapeluszy, a "królewska para" odebrała klucze do miasta. Od tej chwili aż do połowy października we Wrocławiu będą trwały Dni Seniora, czyli cykl imprez dedykowanych zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Zobaczcie zdjęcia niesamowitych przebrań i kapeluszy w galerii zdjęć.

Około godz. 12 we wtorek (5 września) na drodze między Oleśnicą i Twardogórą doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku, w którym brały udział: bus i ciężarówka. Poszkodowana została jedna osoba. Były bardzo duże utrudnienia w ruchu, droga była zablokowana w obu kierunkach, później wprowadzono ruch wahadłowy. Ostatecznie kierowcy mogli korzystać z tej drogi bez przeszkód dopiero wieczorem.

Skargi do Państwowej Inspekcji Pracy przez wielu pracowników traktowane są jako ostateczność, co zwykle wynika z braku dostatecznej wiedzy na ten temat. Wiele osób nie wie, jak to zrobić, w jakich sytuacjach, a co najważniejsze czy informacja o autorze donosu trafi do pracodawcy. Jak sporządzić skargę na pracodawcę?

